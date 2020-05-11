وزارة الثقافة تدين هدم الاحتلال منزل وداد البرغوثى

وطن: دانت وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، هدم منزل الروائية وأستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتورة وداد البرغوثي فجر اليوم، في بلدة كوبر شمال رام الله.

وقالت الوزارة في بيان، " إن هذه الجريمة بحق عائلة البرغوثي هي جريمة يمارسها الاحتلال من خلال الاستقواء على مقدرات ومصائر الشعب الفلسطينى، من خلال ممارسة سياسة العقاب الجماعي وممارسة سياسة التنكيل وهدم المنازل والتشريد والاقتلاع والاعتقال بحق الشعب الفلسطينى الذي يناضل ويكافح من أجل نيل حريته وإقامة دولته على أرضه".

وشدد أبو سيف على أن هذه الممارسات التي اعتاد عليها الشعب الفلسطينى لن تثنيه عن مواصلة نضاله وكفاحه، وإن الدكتورة وداد البرغوثي وعائلتها مثال العائلة الفلسطينية المناضلة التي لن تثنيها مثل هذه الممارسات عن دورها النضالي حتى الحرية والاستقلال.