أصحاب النوادي الرياضية يناشدون رئيس الوزراء عدم تمديد اغلاق مؤسساتهم

وطن: ناشد اصحاب النوادي الرياضية في فلسطين، رئيس الوزراء محمد اشتية، عدم تمديد اغلاق مؤسساتهم الرياضية، والالتفات إلى الأوضاع الصعبة التي وصلوا إليها نتيجة الإغلاق.

وأوضحوا في بيان لهم، وصل وطن للنباء، أن إغلاق المؤسسات تسبب لهم بأضرار كبيرة، وعدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزمات المترتبة عليهم.

وهذا نص بيان أصحاب النوادي الرياضية:

سيادة دولة رئيس الوزراء د. محمد شتيه المحترم

تحية طيبة و بعد :

نحن اصحاب النوادي الرياضية في فلسطين نرجو من حضرتكم الالتفات الى اوضاعنا المزرية في ظل هذه الازمة

حيث اننا كأصحاب النوادي الرياضية نعاني من عدة ازمات .

اولا : اغلاق مصادر رزقنا لمدة ثلاث شهور في عمق موسم عملنا و بعد الخروج من الموسم الشتوي الذي بالكاد نعمل فيه ضمن المصاريف التشغيلية

حيث يترتب على هذا الاغلاق العديد من الالتزامات و اهمها :

١- دفع اجرة العقارات في ظل اغلاق مؤسساتنا علما ان اغلب الاندية تكون مجبرة على استئجار مواقع استراتيجية و مساحات كبيرة و تكون اجرة هذا العقار مرتفعة

٢- عدم وجود اي مصدر دخل لمصاريف الحياة و مما ادى الى عجز كامل لدينا و لا نجد ما نستطيع به تأمين لقمة العيش

٣- عدم وضعكم لآلية للشيكات تخص اصحاب المؤسسات المغلقة حيث ان البنوك تعمل على ارجاع شيكاتنا و كأننا مقصرين عن سدادها و خصم رسوم ارجاع الشيكات و (ختمها راجع) و مطالبة اصحاب الشيكات لنا بشكل مستمر حيث يجب وضع نظام خاص لاصحاب المؤسسات المغلقة من قبلكم و تعميمها على سلطة النقد

ثانيا : طلبكم من القطاع الخاص بدفع الرواتب :



١- نحترم طلبكم بدفع رواتب الموظفين و نحيطكم علما ان ٩٠٪ من اصحاب الاندية غير قادرين على تسديد الالتزامات المستحقة عليهم بالوضع الطبيعي و خاصة لسوء الموسم السابق للعام ٢٠١٩ و خصوصا ان الاندية خرجت من موسم الركود الشتوي للتفاجئ بهذه الازمة مما زاد الطين بلة .

٢- كما و نشير اننا لم نفوض اي طرف بتمثيلنا للتوقيع عنا كأصحاب اندية رياضية و نطالب من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاهنا بشكل كامل حيث لا يمكن لاي صاحب مؤسسة مغلقة ان يلتزم بدفع اي التزامات كانت بدون اي مصدر دخل حيث اننا لا نستطيع تأمين لقمة عيش لعائلاتنا في الوقت الراهن و ليس لدينا القدرة الماليه لاي مستحقات علينا سواء كانت ملزمة لنا او غير ملزمة .

ثالثا : عدم الرد على الكتب الموجه لسيادتكم

لقد قمنا بتشكيل لجنة تمثل جميع اصحاب الاندية في فلسطين و وضع خطة عمل وقائية و مدروسة و تم ارسال كتب مناشدة مرفق بها خطة العمل الوقائية لسيادتكم بواسطة :

١- عطوفة محافظي المحافظات في جميع محافظات الوطن

٢- بواسطة اللواء جبريل الرجوب و بصفته رئيس المجلس الاعلى للشباب و الرياضة

٣- بواسطة رؤساء الغرف التجاريه بجميع محافظات الوطن

٤- كما تم ارسال كتاب لمعالي وزيرة الصحة د. مي كيله

٥- تم نشر العديد من المناشدات عبر صفحات الاندية و بنص موحد

ولكن للاسف الشديد لم نتلق اي رد او كلمة من شأنها طمأنتنا او دعمنا و لو بشكل معنوي

لذلك نطلب من سيادتكم عدم تمديد اغلاق مؤسساتنا بدون التزام الحكومة بواجباتها تجاهنا من جميع النواحي القانونية و السماح لنا بفتح ابواب رزقنا حالا. ونحن لا يمكننا الاستمرار في اغلاق مؤسساتنا اكثر من ذلك .

نرجو من حضرتكم تفهمنا و ووضع نفسكم مكاننا

اللجنة الممثلة لاصحاب الاندية الرياضية في فلسطين