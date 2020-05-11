1381 إصابة و 74 وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم إلى 1381 إصابة، فيما بقي عدد الوفيات 74، والمتعافين 608.

وقالت إن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية أفراد بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية، منها 7 اصابات في ولاية نيوجيرسي ومن ضمنها حالة خطرة وتخضع للعناية المركزة، والاصابة الأخرى لاحد أبناء الجالية في ولاية متشيغن، ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجالية من 13 إلى 19 حالة، تعافى منها 13 حالة، موزعة على النحو التالي: 13 إصابة منها في منطقة الامازون تعافى منها 9، و4 يخضعون للحجر وهم في طور التعافي، 4 حالات في العاصمة برازيليا تعافت جميعاً، وإصابة واحدة لعاملة في مجال مكافحة الأوبئة في جنوب البرازيل، وحالة وفاة واحدة سابقة.

من جهتها، أفادت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج بارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجالية بالمجمل من 10 إلى 21 إصابة، تعافى منها 13، وبقي 8 إصابات منها حالة واحدة كانت في العناية المركزة في المستشفى واصبحت حالتها مستقرة، و7 إصابات أخرى حالتهم الصحية مستقرة وقيد الحجر المنزلي.