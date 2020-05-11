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يوم نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس

هيئة مسيرات العودة: ترتيبات خاصة لإحياء يوم 14/5 بما يراعي الظروف والإجراءات الوقائية

11.05.2020 04:24 PM
هيئة مسيرات العودة: ترتيبات خاصة لإحياء يوم 14/5 بما يراعي الظروف والإجراءات الوقائية

وطن: أكدت هيئة المسيرات في قطاع غزة يوم الاثنين، أنّها عقدت اجتماعٍ لوضع الترتيبات الخاصة بإحياء يوم (14/5)، بما يراعي الظروف والإجراءات الوقائية .

وأفادت الهيئة في بيان مقتضب، أنّه تم "عقد اجتماعاً موسعاً لوضع الترتيبات الخاصة بيوم 5/14  يوم نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس وارتقاء عشرات الشهداء في هذا اليوم الأليم، والذكرى لـ 72 للنكبة، و يوم القدس العالمي والذي يصادف الجمعة الأخيرة من رمضان، بما يراعي الظروف والإجراءات الوقائية و التباعد الاجتماعي و الأخذ بأسباب ومعايير السلامة.

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