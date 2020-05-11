حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" في غزة بمداهمة المدهون واحتجاز أشقاءه

حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" في غزة بمداهمة المدهون واحتجاز أشقاءه
11.05.2020 04:00 PM
وطن: دان حزب الشعب الفلسطيني قيام "الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة، مساء أمس الاحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من ابناء العائلة لعدة ساعات بحجة البحث عن لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، وذلك في ضوء الخلاف الذي نشب اثر منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة أعمالهم رغم التفاهم الذي سبق وتم لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والحالات المعوزة في قطاع غزة.
ودعا الحزب في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، حركة حماس لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني التي تقوم به الوزارة، وضرورة وقف ملاحقة المدهون وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقا للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة.