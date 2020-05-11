لـ3 أيام.. فتح معبر رفح غداً لعودة العالقين

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة فتح معبر رفح البري في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام؛ لإدخال المواطنين العالقين في مصر.

وقالت الهيئة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية يوم الاثنين، إن فتح المعبر سيكون اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 12 مايو وحتى الخميس 14 مايو.

وفتحت السلطات المصرية المعبر قبل نحو شهر (13 ابريل) لأربعة أيام، عاد خلالها نحو 1600 فلسطيني إلى قطاع غزة.

ويخضع العائدون إلى القطاع لإجراءات الحجر الصحي التي تفرضها وزارة الصحة؛ تفاديا لانتشار فيروس كورونا.