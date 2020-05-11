الاحتلال يمدد أمر منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس

وطن: جدّد وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، غلعان أردان، الإثنين، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر أنشطته في كل مكان بالقدس والداخل المحتل، لفترة 6 شهور إضافية.

وكان أردان قد أصدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شهور، بحجة تبعية التلفزيون للسلطة الفلسطينية، حيث يحظر على طاقم التلفزيون منذ ذلك الحين، العمل بالقدس الشرقية.

وقالت مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي، في تصريح مكتوب، إنها تسلمت القرار من شرطة الاحتلال، بعد استدعائها إلى مركز “المسكوبية” بالقدس الغربية.

وكانت قوات من الشرطة ومخابرات الاحتلال قد اقتحمت مكتب تلفزيون فلسطين، في القدس، يوم العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسلمت إدارته قرار المنع.

ويقول تلفزيون فلسطين، إن سلطات الاحتلال ، تلاحق طاقمها بالقدس وتعتقل أفراده، بين الفينة والأخرى، وحققت معهم أكثر من مرة.