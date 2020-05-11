أفضل 5 لاعبين لم يفوزا بالكرة الذهبية

وطن: سمى النجم البرازيلي المعتزل رونالدو، اللاعبين الخمسة، الذين يعتقد أنهم يستحقون الفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، لكنهم لم ينالوها قط.

وقال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية مرتين، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه "من الظلم أن نجوما على غرار الثلاثي الإيطالي أليساندرو دل بييرو، وباولو مالديني، وفرانشيسكو توتي، والإسباني راؤول غونزاليس، لم يتوجوا بالكرة الذهبية طيلة مسيرتهم الاحترافية".

وأردف هداف مونديال 2002: "أعتقد أن هناك أيضا من منتخب البرازيل روبرتو كارلوس، الذي حل في المركز الثاني خلفي في مناسبتين في سباق الكرة الذهبية".

وأكمل رونالدو: "اقترب راؤول من الفوز بالكرة الذهبية في عام 2001، عندما حصل عليها الإنجليزي مايكل أوين بعد فوزه بثلاثية مع ليفربول.. وكان مالديني قريبا من نيلها مرتين في 1994 و2003، فيما لم تتح لدل بيير وتوتي فرصة الوقوف على منصة التتويج".

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية برصيد 6 كرات، مقابل 5 لغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: "ماركا"