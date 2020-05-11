والدة الاسير وداد البرغوثي لوطن: كلما زاد الاحتلال من عنفه وصلفه اشتعلت روح المقاومة

رام الله – وطن: عاشت بلدة كوبر، قرب رام الله، ليلة ستُحكى لأحفادها، حين هبت للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بأرتالها العسكرية لهدم منزل عائلة الاسير قسام البرغوثي، وامطرت آليات الاحتلال وجنودها بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين بلدة كوبر وحاصرت منزل الاسير قسام البرغوثي، وبدأت بهدمه وتجريف محيطه بشكل كبير.

وقالت والدة الاسير قسام، المحاضرة في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي، خلال حديثها لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، ان قوات الاحتلال اطلقت مئات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمطاطية في شوارع البلدة باتجاه الشبان الذين خاضوا مواجهات مع الاحتلال، ما أدى الى وقوع اصابتين طفيفتين.

واكدت البرغوثي التي اعتقلها جيش الاحتلال قبل اشهر، أن رسالتها اليوم هي أنه "مهما طال عنف الاحتلال وأمده وبطشه، فإن ذلك لن يقلل من تمسكنا بحقنا الطبيعي بهذه الارض، ونحن متشبثون حتى أحفاد أحفادنا بهذه الارض، وكلما زاد الاحتلال من عنفه وصلفه، اشتعلت روح المقاومة لدى الشعب".

واضافت البرغوثي ان اقدام قوات الاحتلال على هدم المنازل، هو جزء من انتقامه من اجل تثيط عزيمة الناس والمقاومين.

واوضحت ان دمارا شاملا لحق بالبيت ومحيطه حتى طال املاكا عامة للقرية كاعمدة الكهرباء والهاتف، كما دمرت قوات الاحتلال كل ما يحيط بالمنزل من سور واشجار.

وكان قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد هدم منزل العائلة قد انتهى في 8 نيسان الماضي، ومنذ ذلك الوقت والعائلة تترقب في كل لحظة قيام قوات الاحتلال بتنفيذ الهدم.

وقالت البرغوثي "كنا نتوقع في أي لحظة أن يتم الهدم، ولم يكن الوضع مفاجئا بالنسبة لنا".