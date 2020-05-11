الجهاد الإسلامي: هدم المنازل لن يجلب للاحتلال سوى مزيد من الانتقاضة والمقاومة

وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن سياسة الاحتلال تدمير المنازل جريمة مكتملة الأركان وهو إرهاب فاضح ومكشوف ولن يجلب للاحتلال وللمستوطنين سوى مزيد من الثورة و الانتفاضة والمقاومة وسترتد تداعيات هذه الجرائم على العدو نتائج عمّا قريب.

وأوضح المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، أن هدم الاحتلال لمنزل الأسير البطل قسام البرغوثي يأتي جريمة في سياق العدوان المستمر على شعبنا واستهداف أسرانا داخل السجون، وخارجها بالاعتداء على ممتلكات عوائلهم وهي جريمة لن تفت في عضد الأسرى ولن تغير عقيدة المقاومة والصمود الراسخة في عقولهم و وجدانهم.

وحيا البريم قرية كوبر الثوار ولكل قرى ومدن الضفة الثائرة في وجه الاحتلال وفي وجه تغول المستوطنين، وللأبطال الذين واجهوا قوات الاحتلال المقتحمة لشوارع رام الله وقراها.

وشدد البريم على أن الاحتلال جرب كل أشكال القهر والارهاب والاستهداف من الاغتيال إلى الاعتقال إلى هدم البيوت ولكنه لم يكسر إرادة القتال والصمود لدى ابناء شعبنا في كل فلسطين.

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قد هدمت فجر اليوم الاثنين 11/5/2020 منزل الأسير قسام البرغوثي ببلدة كوبر غرب رام الله بعد أن اقتحمت قوات كبيرة لجيش الاحتلال المدينة وفرضت طوقاً حول منزل الأسير البرغوثي ، وسط مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان.