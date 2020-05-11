فيديو| الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، تخللها إصابة شاب خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المكان.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية ، وفرضت طوقا عسكريا بمحيط منزل الأسير البرغوثي، تمهيدا لهدمه؛ بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث أصيب خلالها شاب بقنبلة غاز بالرأس بشكل مباشر تسببت بجرح كبير في الرأس ما اضطر الطواقم الطبية الى نقله للمستشفى الاستشاري، اضافة الى اصابة العشرات بحالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال عملية الاقتحام.

وأوضح، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل الاسير البرغوثي، بالإضافة إلى بئر المياه الذي تمتلكه، وسط تخريب متعمد للأشجار المثمرة المحيطة بالمنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في الحادي عشر من شباط الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019.

يشار إلى أن تلك القوات قد هدمت في البلدة ذاتها منزلين يعودان للشقيقين الأسير عاصم والشهيد صالح البرغوثي، في شهري آذار ونيسان العام الماضي.