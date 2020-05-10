البطلان المطلق لحالة الطوارئ في فلسطين

كتب: المحامي صلاح الدين علي موسى

بالاطلاع على ما ورد من نصوص واحكام في القانون الاساسي الفلسطيني بخصوص مسوغات اعلان حالة الطوارئ واسبابها في اراضي فلسطين نجدها تنحصر في اربع اسباب كما وردفي منطوق المادة110 منه، الحرب والغزو والعصيان المسلح وحدوث كارثة طبيعة.

أي من الحالات او الاسباب الثلاثة الاولى لا تنطبق لمواجهة الكورونا، وتبقى الحالة الرابعة وهي حدوث كارثة طبيعة. فهل يمكن اعتبار انتشار الوباء (فايروس كورونا) كارثة طبيعة وبالتالي يصبح معه اعلان حالة الطوارئ امرا يتفق ومنطوق احكام القانون الاساسي الفلسطيني ؟ ام ان الوباء لا يدخل في تمام المسوغات القانونية والدستورية لما ورد في نص المادة(110) من القانون الاساسي؟

يبدو ان القرار للوهلة الاولى باعلان حالة الطوارئ من قبل فخامة الرئيس امرا صائبا ومتفق تماما مع مواجهة الوباء، الا ان الحقيقة والواقع والفقه القانوني يدفعنا الى الاجابة وبيسر وثقة ان الوباء لا يدخل ضمن ما يعتبر كارثة طبيعية.

وبالتالي فان اعلان حالة الطوارئ لا يوجد لها مسوغ او سبب قانوني وتقع باطلة بطلانا مطلقا، هذا في الحقيقة ما سناتي على اثباته وفقا لمنهج قانوني مقارن ومستقر.

الكتاب عادة يطرحون السؤال ويجيبون عليه من خلال سياق متصل للوصول الى نتائج محددة، الا انني في مقالي هذا قلبت منطق العرض نظرا لخطورة الذي حصل واثاره القانونية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسة على المستقبل التشريعي والقانوني في فلسطين.

القانون الاساسي الفلسطيني لم يعرف حالة الطوارئ وانما وصفها وربط اعلانها باربع حالات اشرنا لها اعلاه ومنها الكارثة الطبيعة، وحيث ان القانون الاساسي الفلسطيني لم يعرف الكارثة الطبيعة وهذا امر بديهي، قررنا ان نبحث عن تعريف الكارثة الطبيعة لدى الجهات الدولية وفي القوانين النافذة في فلسطين وكذلك وبكل تاكيد فحصنا النصوص الدستورية وقوانين الطوارئ في كل من الاردن ومصر وتوقفنا امام قانون الطوارئ الفرنسي لعام 1955 وقانون الطوارئ الصحي الفرنسي الاخير الذي صدر بسبب كورونا لنصل الى نتيجتنا التي قررناها في صدر مقالتنا هذه.

المنظمة الدولية للحماية المدنية 2014- UNISDRT: الكارثة هي حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة، أو بسبب فعل الإنسان ويترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية.

استنادا الى قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998 وما ورد فيه من تعريف للكوارث الطبيعة سيما المادة (1) منه نجدها انها عرفت الكارثة الطبيعية على انها "الاوضاع الاستثانئية الناتجة عن فعل الطبيعة" كما ان القانون ذاته (الدفاع المدني) عرف حالة الطوارئ على انها "حالة الخطر الداهم الذي يهدد او يعيق السير العادي للسلطات العامة".

نستخلص ان الكارثة الطبيعية ووفقا للتعريف الوارد في قانون الدفاع المدني هي اوضاع تسببها الطبيعة مثل الزلازل والبراكين والحرائق والفيضانات والسيول ولا يدخل الوباء من ضمنها، حتى ان المادة(16) من قانون الدفاع المدني اشارت الى انه وفي حالات الضرورة كما ورد في الفقرة الثالة منه يحق لوزير الداخلية ان يضع يده..." مع ان القانون لم يعرف حالة الضرورة، وكأن المشرع ذهب الى ان المقصود في حالات الضرورة هو وقوع كارثة طبيعة وليس اعلان طوارئ، حيث ان المشرع وبذات القانون وفي المادة(5) فقرة 2 منه اشار الى ان لوزير الداخلية ان يمارس جملة من الصلاحيات بناء على اعلان رئيس السلطة حالة الظوارئ ووجد لهذا النص توسع فيه وفقا لما ورد في المادة(26) من القانون.

أي ان المشرع فصل ما بين حالة الطوارئ وبين وقوع كارثة طبيعة، مع الاشارة الى ان القانون الاساسي اعتبر الكارثة الطبيعة سبب موجبا لاعلان حالة الطوارئ لذا قام المشرع بالغاء كافة الاحكام المتعلقة بحالة الطوارئ في أي قانون اخر وفقا لما جاء في المادة(114) من القانون الاساسي الفلسطيني.

القرار بقانون بشان درء المخاطر والتامينات الزراعية نجده عرف الكارثة الطبيعية على انها "حوادث غير متوقعه ناجمة عن قوى طبيعية ويترتب عليها خسائر وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تاثير شديد على القطاع الزراعي وتفوق امكانيات مواجهتها قدرة المزارع وتتطلب مساعدة الصندوق"..



نلاحظ ان قانون درء المخاطر تجنب ذكر الافة واخرجها من دائرة الاعتبار ككارثة طبيعية.اما قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 4 لسنة 2004 فلقد نص في المادة (1) منه على المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة" أي ان المشرع الفلسطيني لم يعتبر المرض الوبائي من الكوارث الطبيعية فان كان مقصده كذلك لعرف المرض الوبائي ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية بل ان المشرع عرف الحجر الصحي وما اتصل بذلك من اجراءات طبية لمواجهة انتشار الاوبئة وهذا ما توسع فيه القانون في متنه.

بالضبط هذا ما يمكن قراءته بوضوح في الدستور الاردني وفي قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والذي تم الغاءه في العام 2013 واعاد ملك المملكة الاردنية الهاشمية تفعيله خلال شهر مارس من العام 2020.

المادة (94) من دستور المملكة وتعديلاته نصت على " عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة. ب. حالة الحرب والطوارئ …….".

فيما نصت المادة( 125) من الدستور الاردني على " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

نجد ان الدستور الاردني جاء في المادة(94) اكثر دقة من المشرع الفلسطيني عندما تحدث عن الكوارث العامة والتي ترتبط بكل تاكيد بالسلامة العامة بحيث هي في الواقع رديف لمصطلح الكوارث الطبيعية ولقد فصل الدستور الاردني بين حالة الطوارئ والكوارث العامة، بل ان المادة(124) جاءت اكثر متانة عندما اتاحت اصدار قانون خاص لتنظيم حالة الطوارئ لترجمة ما ورد في الدستور، وهذا ما قلناه عندما طالبنا بضرورة اصدار قرار بقانون ينظم حالة الطوارئ في فلسطين بعد اصدار مرسوم اعلان الطوارئ حتى ينطم الامر بالكامل.

المملكة اعادة تفعيل قانون الدفاع حيث تنص المادة(2) من القانون على " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطربات او فتنه داخلية مسلحة او كوارث عامة او افة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء".

نجد ان المشرع الاردني كان اكثر دقة عندما ذكر الاوبئة كجزء منفصل تماما عن الكوارث العامة وبذا كان اكثر عمقا ودقة وهذا ينسجم مع النتيجة التي توصلنا لها من ان الكوارث الطبيعية لا تعد الاوبئة جزء منها.

اما المشرع المصري وفي الدستور المعدل لسنة 2014 فلقد خرج من فخ النص الخاص باعلان حالة الطوارئ واحال ذلك للقانون مع تقييده لاعلان الطوارئ لمدة لا تزيد عن 6 شهور كما ورد في نص المادة(154) منه.

قانون الطوارئ المصري رقم (162) لسنة 1958 وتعديلاته المقرة قبل ايام في العام 2020 نجده في المادة(1) منه ينص على "يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامن والنظام العام في اراضي الجمهورية او في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء".

نجد ان المشرع المصري ميز بين الكوارث العامة والاوبئة لذا اتى على ذكرها لانها بكل تاكيد لا تدخل ضمن الكوارث العامة. ورغم وجود قانون طوارئ في مصر منذ العام 1955 الا ان مجلس الشعب المصري وقبل ايام اضطر للتعديل على القانون حتى يتمكن من مواجهة كورونا وفقا لحالة الطوارئ المتعلقة بالاوبئة حيث ان التعديلات منحت رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في اغلاق المدارس والمساجد والمعاهد وغيرها من منع السفر والتنقل وما الى ذلك.

قد يجادل البعض ان الكوارث العامة تختلف عن الكوارث الطبيعة، لم نجد أي فروق بين الكوارث الطبيعة والكوارث العامة ، بل ان مصطلح الكوارث العامة اشمل واعم وادق لذا استخدمه كل من المشرع الاردني والمصري على السواء كما استخدمه المشرع الفرنسي بقانون الطوارئ الصادر في 3ابريل من العام 1955 والذي حمل الرقم (555-385) حيث نص على " يمكن اعلان حالة الطوارئ في كل او جزء من اراضي المناطق او من مقاطعات ما وراء البحار ومجمتعات ما وراء البحار التي تحكمها المادة (74) من الدستور ........ اما في حالة الخطر الوشيك الناتج عن التعديات الخطيرة على النظام العام وفي حالة الاحداث التي تشكل بطبيعتها وخطورتها طبيعة الكارثة العامة".

بما ان المشرع الفرنسي لم يجد ضالته في هذا النص، فلقد لجأ البرلمان الفرنسي لاصدار تشريع خاص لمواجهة الفايروس(كورونا) حيث اصدر البرلمان الفرنسي قانون منح الحكومة الحق في اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين مع منح صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

تجدر الاشارة الى ان هذا التشريع الجديد بخصوص وباء كورونا يؤكد ما ذهبنا اليه من ان المشرع الفرنسي لم يعتبر الوباء (الكورونا) جزء من الكوارث العامة او ما اطلق عليه المشرع الفلسطيني(الكوارث الطبيعية).

نجد اننا امام حقيقة مؤلمة وقاسية ولها تداعيات قانونية خطيرة على مستقبل التشريع والدستور في فلسطين، لنقول وبكل ثقة ان المشرع الفرنسي والمصري والاردني لم يعتبر الاوبئة جزء من الكوارث الطبيعية (الكوارث العامة) لذا قام باصدار قوانين تفصل وتفسر موضوع حالة الطوارئ واصبح اعلان حالة الطوارئ في مصر والاردن وفرنسا يتفق ومنطوق الدستور والقوانين الناظمة لها، بينما في فلسطين لم يسعفنا النص الدستوري لاعلان حالة الطوارئ في حالة انتشار الوباء، لذا فان اعلان حالة الطوارئ في فلسطين والتي استندت به الى السبب الرابع وهي الكارثة الطبيعية وقعت باطلة حيث انها لا تتفق مع منطوق المادة(110) من القانون الاساسي الفلسطيني ويجب وقف كافة الاثار التي ترتبت عليها و/او استدراك هذا الخلل القانوني القاتل الذي سببه غياب المراقبة وضعف المنظومة التشريعية في مراكز صناعة القرار وغياب لاي دور فعلي لمؤسسات المجتمع المدني وضعف النقابات والهيئات الشعبية.

امام هذه المعضلة الدستورية والقانونية يطرح السؤال الكبير والهام ما العمل والبديل القانوني لاستدراك البطلان الذي وقع بسبب اعلان حالة الطوارئ، اعتقد اننا امام الخيارات التالية والتي ارجو من صناع القرار الاهتمام بها واختيار انجعها وهي:

1- اصدار قانون طوارئ ينظم حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا على وجه الخصوص بحيث يكون نفاذه باثر رجعي ومنذ تاريخ اعلان المرسوم الرئاسي الاول وما تبعة من قرارات بقوانين كي لا يتم الاخلال باي مراكز قانونية نتجت عن اعلان حالة الطوارئ الباطلة من خلال المراسيم الرئيسية.

2- اصدار قانون طوارئ ينظم حالة الطوارئ بشكل كامل وشامل كما هو الحال بكافة دول العالم على ان يكون اثره بشكل رجعي حتى لا تتاثر المراكز القانونية التي نشأن منذ اعلان حالة الطوارئ من خلال المراسيم.

3- التوجه للمحكمة الدستورية لتفسير النصوص الواردة في المادة(110) في ايجاد رابط بين الكوارث الطبيعة والاوبئة على اعتبار ان الاوبئة هي جزء من الكوارث الطبيعية، وعليه فالاحرى في المحكمة الدستورية ان تبطل المراسيم وتطلب من الرئيس اصدار قرار بقانون ينظم حالة الطوارئ اما الصحية او العامة كما حصل عندما اوصت المحكمة الدستورية بضرورة اصدار مرسوم للانتخابات عندما حلت المجلس التشريعي مع تحفظي على قرار المحكمة الدستورية في ذاك الوقت.

بالمجمل اننا امام مازق غير مسبوق ان لم يتم التعامل معه بمسؤولية وطنية فانه سيلقي بظلاله في المستقبل وسيؤدي الى اختلال الموازين الدستورية ويقوض مداميك مبدا سيادة القانون وسيدخل المواطنين والمؤسسات في نزاع قانوني اجلا ام عاجلا.