الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على إسرائيل ان نفذت الضم

وطن: أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بمحادثات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال قامت بضم أجزاء في الضفة الغربية بالاعتماد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة انه اعتمادا على محادثات مع مسؤولين مطلعين حول ما يجري داخل الاتحاد يتضح ان الخط الأكثر تشددا تجاه إسرائيل يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي زعمت الصحيفة الى انه معروف بمواقفة "المعادية تجاه إسرائيل" منذ سنوات كثيرة، في المقابل يوجد حاليا "خط إيجابي أكثر" تجاه إسرائيل والذي تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي فان القرارات الهامة بمجال الشؤون الخارجية يجب ان تتخذ بالاجماع، ولذلك بموجب التقديرات فان الدول الصديقة لإسرائيل داخل الاتحاد بينها هنغارياـ التشيك، رومانيا وبلغاريا، سوف تقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه إسرائيل.

على ما يبدو فان "إسرائيل" تشعر حاليا، ان الرد الأشد والذي تقوده السويد، ايرلندا ولوكسمبورغ، من الممكن ان يكون الغاء اتفاقية الشركة، الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد واسرائيل، وبمثل هذه الحالة فان الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا جدا. إمكانية أخرى هي اخراج إسرائيل من برنامج "الأفق 2027" والذي في اطارة مؤسسات ابحاث، ومؤسسات علمية وتقنية إسرائيلية تحصل على هبات بمئات ملايين الشواقل. سيناريو اضافي، هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل، والذي ينتظر موافقة نهائية من الاتحاد الاوروبي، أيضا توجد إمكانية لخطوات إضافية أخرى.

ومن المتوقع ان يتم مناقشة قضية الضم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس القادم، مع ذلك يمكن ان لا يتم اتخاذ قرار خلال هذه الجلسة لأن موعدها بعد يوم واحد فقط من بداية عمل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

إسرائيل من جانبها لم تبدأ بعد معركتها الديبلوماسية لتبرير قضية الضم والسيادة. وخلال محادثات متقدمة بين سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الاوروبي، اوضحوا خلالها فقط السفراء ان الحكومة بإسرائيل لم يتم اقامتها بعد، لذلك لا يوجد تأكيد ان فرض السيادة في غور الأردن وأجزاء من الضفة سيتم تطبيقه.

وأفادت الصحيفة أن جهات في الاتحاد ترى خلال النقاشات الداخلية أن دولة الاحتلال تستغل ازمة كورونا من اجل دفع مراحل خطة الضم.