بينت: نتنياهو قرر تفكيك تكتل اليمين وقريبًا سيشعر "بالاسف"

وطن: شن رئيس تحالف (يمينا) نفتالي بينت، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متمها اياها بتفكيك تحالف اليمين.

وقال بينت، وفق ما نقلت عنه قناة (i24news) العبرية: "نتنياهو قرر تفكيك تحالف اليمين- بحسب تقديراتي فإنه سيشعر بالاسف على هذا"، كما تعهد جميع رؤساء الأحزاب في تحالف "يمينا" شاكيد، بينيت ، بيرتس وسموتريش، ان لا ينشق أيا منهم وينضم الى الحكومة لوحده بدون الباقين.

بدورها، قالت اييلت شاكيد: "ظننت ان نتنياهو سيرغب بالحفاظ على التكتل الذي حماه حتى اليوم، استغرق معي وقت أكبر لأن أفهم انه بكل بساطة، يريدنا خارجا".

وأشارت شاكيد الى ان نتنياهو لم يستدعيهم للمفاوضات لأنه بكل بساطة قرر تفكيك التكتل، وهذا دليل على ان نتنياهو يرى النهاية.