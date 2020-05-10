الصحة المصرية: تسجيل 11 حالة وفاة و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 11 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و525 حالة وفاة.