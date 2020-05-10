أمريكا تهدد بفرض عقوبات على الأردن لتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي

وطن: قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن سبعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأمريكي، حذروا الأردن من أن الولايات المتحدة تتجه حالياً إلى فرض عقوبات على عمّان، ما لم تتخذ قراراً بترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي، والتي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية.

وذلك بسببب حكم قضائي أردني صدر قبل أعوام ويقضي بعدم تسليمها للولايات المتحدة، بعد الإفراج عنها ولجوئها إلى الأردن بعد صفقة وفاء الأحرار.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الخطاب الموجه في الثلاثين من نيسان/أبريل 2020، إلى سفير الأردن، ونشرته جمعية الضغط السياسي EMET الموالية للاحتلال، جاء فيه أن "الجدية المحتملة لإجراءات العقوبات تُظهر قلقاً عميقاً من جانب الكونغرس، والإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".

وحسب الصحيفة، تكمن أهمية هذه الرسالة في أن كاتبها هو عضو الكونغرس الجمهوري غريغ ستيوب، عن ولاية فلوريدا، ووقَّعها أعضاء بالكونغرس مشهورون بِصلتهم الوثيقة بإدارة ترامب.

ووفق الصحيفة، يُشير هذا إلى تصاعد الضغط الأمريكي على الأردن لترحيل أحلام التميمي، وقد ضغطت الولايات المتحدة في سبيل ترحيلها لأعوام.