غنام تشيد بالمساهمة المجتمعية لرجال الأعمال بشار المصري وإسناده المتضررين من كورونا

وطن: استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم الأحد، رجل الأعمال بشار المصري، بحضور أمين سر اقليم حركة فتح في رام الله والبيرة الحاج موفق سحويل. حيث قدم المصري مساهمة مجتمعية لغرفة طوارىء المحافظة لإغاثة الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

وشكرت المحافظ غنام رجل الأعمال المصري على هذه المساهمة، مؤكدة أن القطاع الخاص الفلسطيني هو الذراع الأيمن للدولة الفلسطينية وسيبقى سندا لها وشريكا في البناء والتطوير. مشيرة الى أن رأس المال جبان في كل العالم، إلا في فلسطين فهو مجنون بحب هذا البلد.

وأوضحت د.غنام أن هذه المساهمة من قبل رجل الأعمال المصري ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، وهي تأتي في اطار التعاون المشترك مع المحافظة لاسناد الفئات الأقل حظاً في المجتمع، داعية كافة المقتدرين للمساهمة بتخفيف الأعباء عن هذه الفئات خاصة في الشهر الفضيل.

بدوره أشاد المصري بالعلاقة المتميزة مع محافظة رام الله والبيرة مؤكداً أنه يتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك معها، موجها شكره للمحافظ غنام لدورها الريادي وعملها الدؤوب بأعلى المستويات خدمة لأبناء شعبنا.

من جانبه شكر سحويل رجل الاعمال المصري على هذه المساهمة، والمحافظ غنام على تنسيق الجهود من أجل اسناد المتضررين من الأزمة الحالية، مؤكدا على أن التكامل بين جميع مؤسساتنا والقطاع الخاص يفرز نتائج ايجابية خدمة لشعبنا.