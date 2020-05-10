الشرطة تغلق 36 محلاً وتضبط 32 مركبة بالخليل وقلقيلية مخالفة للطوارئ

وطن: أعلنت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد عن اغلاقها 36 محلا تجاريا وضبط 32 مركبة لمخالفتهم الطوارئ في كل من محافظتي الخليل وقلقيلية.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنها أغلقت والأجهزة الأمنية 25 محلا تجاريا وضبطت 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات حالة الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل.

وأوضحت أنه تم إغلاق هذه المحال والتنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ، كما تم ضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور ومخالفة سائقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين من سائقين وأصحاب محال تجارية.

وفي قلقيلية، ضبطت الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 12 مركبة وأغلقت 11 محلاً تجاريًا لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في قلقيلية.

ودعا العقيد حقوقي سائد زهران مدير شرطة المحافظة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية فيما يخص فيروس كورونا، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى وعدم نشر الفايروس بين المواطنين.