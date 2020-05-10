وزارة التربية والتعليم ومركز ابداع المعلم يطلقان مبادرة قصة ولعبة

وطن: اطلقت وزراة التربية والتعليم بالشراكة مع مركز ابداع المعلم مبادرة للمعلمين المستهدفين في برنامج الدعم النفسي الاجتماعي تحمل عنوان قصة ولعبة، تستهدف هذه المبادرة عدداً من المديريات في المحافظات الشمالية والجنوبية وتحديدا من المناطق البعيدة والنائية، وتهدف هذه المباردة الى استمرار التواصل عبر المنصات الالكترونية مع المستهدفين والخروج بمنتجات تفيد الأطفال خلال ازمة الكورونا التي نمر بها كما ستفيدهم لاحقا أيضا.

وستركز المبادرة التي سيقدمها المعلمون على مهارت نظرية التعلم الاجتماعي العاطفي والتي تتمثل بمهارات الوعي بالذات، ومهارات الوعي الاجتماعي، ومهارات اجتماعية، ومهارات إدارة الذات والتحكم بالمشاعر، وأخيرا مهارات المسؤولية والتخطيط والتعليم واتخاذ القرار، حيث ان هذه المهارات تكسب الأطفال القدرة على الانخراط والاندماج بالبيئات المدرسية والمجتمعية بأفضل صورة ممكنة.

وتمثلت مراحل المبادرة في مراجعة المعلمين بمهارات نظرية التعلم الاجتماعي العاطفي من خلال خبراء مختصين ، إضافة الى تعريفهم على كتابة القصص بمساهمة من المسرح الشعبي المختص بجانب اعداد ورواية القصص، ستلي هذه الخطوات متابعة مستمر للمعلمين المعنيين بكتابة القصص لتقديم الدعم اللازم لهم، وبناء على المخرجات سيحدد الشركاء اليات النشر والترويج للمبادرة.

من الجدير بالذكر ان هذه الاستجابة تأتي من خلال برنامج الدعم النفسي الاجتماعي الذي يعتبر من اهم برامج المركز في تدخلاته في الازمات حيث تتمثل رؤية البرنامج بالاهتمام بشكل أساسي بمساعدة الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الصدمات المرتبطة بالحرب والازمات وتحديات التعلم العاطفي الاجتماعي ويمرون بظروف معيشية سيئة لمساعدتهم لاستعادة ظروف حياتهم الطبيعية بما في ذلك أدائهم الأكاديمي والاجتماعي الطبيعي.