ريال مدريد يخفض رواتب نجومه مجدداً

وطن: كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تخفيض رواتب اللاعبين من جديد بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيره المالي الكبير على النادي الملكي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، ستكون نسبة التخفيض الجديدة في رواتب لاعبي ريال مدريد مستقلة عن الـ10% التي أقرها النادي لهذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن النسبة الجديدة ستكون في الموسم المقبل، ولن يتم تطبيقها سوى على الفريق الأول بكل عناصره بعيدا عن بقية فرق النادي وموظفيه، وقد تمتد لتشمل الفريق الرديف.

ولن يكون ريال مدريد الفريق الوحيد الذي سيطبق تخفيض الرواتب في الموسم المقبل بحسب ما أكدت الصحيفة، حيث سيتبعه الكثير من الأندية.

وحقق ريال مدريد دخلا قيمته 822 مليون يورو هذا الموسم، مقسمة بين 161 مليونا من العضويات وأسعار التذاكر، و109 ملايين قيمة مكافآت المسابقات والمباريات الودية التي خاضها، بالإضافة لـ180 مليونا حقوق تلفزيونية، و371 مليون يورو من التسويق.

ويتوقع النادي الملكي أن يعاني على كل تلك المستويات في الموسم المقبل ووضع سيناريو توقع خلاله أن يخسر 20% من تلك الأرقام بواقع 165 مليون يورو.

ويقدم ريال مدريد 283 مليون يورو من دخله كراتب لنجومه وموظفيه، وتخفيض تلك الرواتب بنسبة 30% سيوفر للنادي حوالي 85 مليون يورو.