التنمية الاجتماعية: إجراءات صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق وقفة عز للعائلات المتضررة تبدأ اليوم

وطن: من المقرر أن تبدأ اليوم إجراءات صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق وقفة عز للعائلات المتضررة بسبب جائحة كورونا ، بقيمة 500 شيقل.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أنه تم تحويل كشوفات المتضررين والمكشوفين اقتصاديا لصندوق وقفة عز، لما يقارب 10 الاف عائلة لا تتلقى مساعدات من الوزارة، وتضررت بسبب الجائحة، خاصة التي تضم أفرادا من ذوي إعاقة أو من كبار السن والأطفال .

وأوضح الديك في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن العدد غير مستقر ومن المتوقع أن ترفع كشوفات جديدة للصندوق، لأن الكثير من الأسماء تخضع للتدقيق والفحص قبل رفع كشوفاتهم إلى صندوق وقفة عز ، لافتا إلى أن العمال الذي سجلو لدى وزارة التنمية تم تحويلهم لوزارة العمل، ويبلغ عددهم 100 ألف عامل.