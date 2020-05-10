قد تكون بينهما امرأة.. الإمارات تكشف قريباً عن رائدي فضاء

وطن: كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي، أن بلاده ستعلن قريبا عن رائدي فضاء إماراتيين تم اختيارهما بعد اجتياز اختبارات طويلة.

وكتب في تغريدة على "تويتر": وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتيين قريبا".

وأضاف: "1400 فتاة إماراتية ضمن المتقدمين من إجمالي 4300 متقدم، و130 إماراتي حاصل على الدكتوراه ضمن المتقدمين".

وختم بن راشد تغريدته: "فخور بالرغبة، فخور بالشغف، فخور بأبناء الوطن".

‎ويرعى مركز محمد بن راشد للفضاء "برنامج الإمارات لرواد الفضاء"، الهادف إلى تأهيل وتطوير كوادر وطنية من رواد الفضاء يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المأهولة.

ويتيح البرنامج فرصة التقدم لوظيفة "رائد فضاء" لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويقبل البرنامج التخصصات كافة في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات والتخصصات.

وفي سبتمبر الماضي وصل أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى رائدين روسي وأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية الروسية التي التحمت مع المحطة الفضائية الدولية بنجاح.

المصدر:(صحف إماراتية)