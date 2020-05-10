وزيرة الصحة : لا اصابات جديدة بفايروس كورونا اليوم

رام الله- وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن فلسطين لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا، اليوم الاحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ولفتت الى أن الاوضاع الصحية للمصابين مستقرة، والحالة الوبائية جيدة مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات .

واضافت كيلة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، ان تخفيف الاجراءات الاحترازية مرتبط بالتزام المواطنين باجراءات السلامة العامة مؤكدة ان الطواقم الصحية على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الاخضر بمناسبة حلول عيد الفطر لفحصهم والتاكد من سلامتهم.

واكدت انه سيتم تسليم فندقي الكرمل والزهراء اليوم بعد مغادرة كافة المصابين منهما على ان تتم فيهما كافة اجراءات التعقيم والتطهير كي تعود الحياة للفندقين كما السابق.