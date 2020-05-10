اشتية: سنجد حلولا جذرية للتهديدات الإسرائيلية للبنوك فيما يتعلق بمخصصات الأسرى

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، العمل لإيجاد حلول جذرية للتهديدات الإسرائيلية للبنوك فيما يتعلق بمخصصات الأسرى.

كما أكد خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرنس" مع أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية، السعي لتعزيز المناعة الفلسطينية السياسية والوطنية والاقتصادية لمواجهة التحديات.

وأضاف، نقدر التفاعل الذي أبداه أبناء الجالية في الإمارات، بالمسارعة لتقديم الدعم والإسناد لأبناء شعبهم، لتوفير 20 جهاز تنفس لوزارة الصحة، لافتا الى أن جالياتنا في الخليج والعالم هم الرئة التي تمدنا بالدعم المعنوي والمادي عند الشدائد.

وقال إن "حملة دعم فلسطين" أسهمت في تعزيز النهج التعبوي لدى أبناء الجالية في الإمارات، خاصة لدى فئة الأطفال الذين أقبلوا على التبرع بمبالغ بسيطة

وتحدث عن الاعتماد على مبدأ التدرج والتوازن في تطبيق الإجراءات وهو ما اسفر عن تصفير أعداد الإصابات، مشددا على أن قطاع غزة حاضر في جميع الخطط والبرامج التنموية والمساعدات الاجتماعية والمستلزمات الطبية شأنه شأن جنين والقدس والخليل.