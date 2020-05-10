248 وفاة بكورونا و15 إصابة جديدة بالفيروس في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 248، وأن عدد المرضى بالفيروس ازداد بـ15 إصابة جديدة ووصل إجمالي عددهم إلى 4,826 مريضا.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإنه أصيب بعدوى كورونا حتى اليوم 16,458، بينما تماثل 11,384 منهم للشفاء. ولا يزال 65 شخصا من المرضى يخضعون لتنفس اصطناعي بسبب حالتهم الخطيرة.

وكانت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق قد فتحت أبوابها أمام الجمهور والمتسوقين، يوم الخميس الماضي، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها حكومة الاحتلال لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وعادت المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.

المصدر: (عرب48)