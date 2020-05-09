عريقات: اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس الخميس المقبل

وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن القيادة ستعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس الخميس المقبل، للإعلان عن برنامج واستراتيجية كاملين للرد على المخططات الاسرائيلية لضم اجزاء من الضفة.

وحمل عريقات في تصريحات إذاعية، مساء اليوم السبت، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن، مؤكدا أن تصريحات السفير الأميركي في تل ابيب ديفيد فريدمان التي قال فيها "إن قيام دولة فلسطينية سيتم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين" وقاحة غير مسبوقة من رجل عقائدي يحث على العنف والقتل والاستيطان.

وأضاف أن الفريق الأميركي الذي يضم فريدمان وشاكلته، استيطاني بامتياز يهدف إلى فرض الوقائع على الأرض، مؤكدا أن واشنطن اتخذت 47 قرارا ضد الفلسطينيين خلال العامين الماضيين منها نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، ووقف الالتزامات المالية الأميركية للأونروا، وشطب ملف اللاجئين.

وحول تصريحات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، التي أكدت فيها حيادية التحقيق بشأن فلسطين؛ قال عريقات إن هذا سيُفضي إلى فتح تحقيقات قضائية مع المسؤولين الاسرئيلين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس.

وأشار عريقات إلى أن الحملات الاسرائيلية التحريضية على الجنائية الدولية تهدف الى ان يكون العالم صامتا حتى تمر جرائمه دون اي محاسبة او انتقاد.