"البدو" تهميش بلا حدود وصمود بلا غروب

بقلم: حسن مليحات (الكعابنة)*

يمكن تصنيف البدو في الضفة الغربية بأنهم ليسوا رحلا، بل شبه رحل، حيث أنه وبسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي لهم أصبحوا غير قادرين على ممارسة حرية التنقل كما يرغبون، علما بأن حرية التنقل واختيار طريقة العيش هي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك منصوص عليها ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني، وأصل البدو من جنوب فلسطين، وخاصة من صحراء النقب التي لا تزال موطن القبائل البدوية الأخرى التي لم تنزح إبان نكبة عام 1948 وأبان نكسة حزيران في العام 1967.

فنكبة العام ١٩٤٨ أصابت البدو في فلسطين، فمزقت قبائل البدو وشتت شملهم بين الأردن والدولة العبرية والضفة الغربية، ويتوزع البدو الذين يعيشون في الضفة الغربية ووسطها بالذات الى ثلاث قبائل رئيسية: وهم الكعابنة والجهالين والرشايدة، وجميعهم نزحوا بعد النكبة من صحراء النقب، وقد رفض البدو المهجرون العيش في المخيمات، وآثروا إعادة انتشارهم في الأماكن التي تلائم حياتهم البدوية، ويبلغ عدد البدو في الضفة الغربية حوالي (40000)نسمة، وقد مارس البدو حياة التنقل الموسمية بطريقة مماثلة للحياة التي ألفوها في أراضيهم المحتلة في صحراء النقب.

والبدو الذين ينتشرون على طول الشريط الشرقي لجبال الضفة الغربية من طوباس شمالا إلى الخليل جنوبا، ينطبق عليهم قول الراحل العظيم محمود درويش في قصيدته "حالة حصار":

هنا عند منحدرات التلال

أمام الغروب وفوهة الوقت

قرب بساتين مقطوعة الظل

نفعل كما يفعل السجناء

والعاطلون عن العمل

نربي الأمل.

فالبدو الذين يربون الأمل، يقفون كعقبة كؤود في مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني الاحلالي، فهم غالبا يسكنون في المناطق المصنفة (ج) ويمنعون من التمدد الاستيطاني، وقد وصفهم الشهيد الخالد ياسر عرفات، بأنهم "شموع الصحراء وحرّاس القدس". ويعتاش البدو على تربية المواشي والأغنام وعلى الزراعة بدرجة أقل، وقد تعرّضوا لسياسة الترحيل والتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويتعرضون للتهديد والحرمان من أية حقوق وتنعدم لديهم مقومات البنية التحتية والخدماتية، فهم مهمشون بلا حدود، ولكنهم مقابل ذلك صامدون بدون غروب ودون أن تكل لهم عزيمة.

وقد أصبح البدو في ظل جائحة كورونا أكثر انعزالا وأشد بعدا عن الحياة العادية منذ بدء تفشي وباء كورونا المستجد، وعزلتهم هذه سلاح ذو حدين؛ ففي الوقت الذي يقال فيه إن حياة البدو، التي أصبحت مجتمعات شبه مستقرة وبعيدة عن مراكز المدن والقرى، قد تحميهم أو تقلل أمكانية أصابتهم بعدوى كورونا بسبب بعدهم الجغرافي وقلة الاختلاط في التجمعات السكنية التي تعج بالزخم البشري، كذلك يقال بأن حالة الإغلاق الناتجة عن إعلان حالة الطوارىء التي أعلنها سيادة الرئيس بناء على صلاحياته حسب المادة (110) من القانون الأساسي الفلسطيني، تسد أمامهم منافذ الرزق من خلال بيع منتجاتهم من الألبان والحليب والأجبان، وتمنعهم من تصريف وبيع تلك المنتوجات في المدن والقرى المجاورة.

ففي الوقت الذي تنتشر فيه مركبات الأمن على مداخل المدن الرئيسة، وتنشط اللجان التطوعية في البلدات والقرى، يعيش سكان التجمعات البدوية في الأغوار وسكان مناطق (ج) حالة من ضعف الحماية، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي النشاط الفلسطيني فيها. وأمام جهود تطوعية وذاتية يواجه سكان التجمعات البدوية في الأغوار خطر فيروس كورونا وفيروس الاحتلال وحيدين، فأهالي تلك التجمعات البدوية المنسية لم يتلقوا أية تبرعات مثل الكمامات ومواد التعقيم، ولم يتلقوا أية دعم بالمواد الغذائية، علما بأن تلك التجمعات هي الأكثر فقرا والأكثر تهميشا، والخطر الحقيقي يكمن في أن التجمعات البدوية في الأغوار تقع بمحاذاة المستوطنات ومعسكرات الاحتلال، علما بأن التجمعات البدوية تقع في المناطق (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، والتي من المفروض أن تكون من أراضي الدولة الفلسطينية المنتظرة، كما أن واقع المناطق البدوية يتطلب تدخلات مختلفة من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذه المرحلة، لأن كورونا أحدث فجوة أكبر على مستوى التهميش الموجود ابتداء من قبل السلطة الفلسطينية .

فالبدو يعيشون في مناطق الرعي على السفوح الشرقية للضفة الغربية بين مطرقة الاحتلال وسندان كورونا والتهميش الرسمي، فالاحتلال البغيض يمارس بحقهم سياسة ترحيل ممنهج خلافا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وقد تعرضت تجمعاتهم للهدم عدة مرات، دون أن تلتفت لهم السلطة الفلسطينية بصفتها مسؤولة عنهم إداريا وقانونيا وسياسيا، فالسلطة الفلسطينية الحائرة لم تقدم لهم أية مساعدات تذكر سواء في زمن كورونا أو ما قبل كورونا، ففي ظل حالة الإغلاق يتعرّض البدو للتهديد في أمنهم الغذائي، ولا يتلقون أية مساعدات من أية جهة، الأمر الذي يستدعي تدخل المؤسسات الدولية ذات العلاقة للعمل على خلق شبكة من الأمان الغذائي لهؤلاء المنسيون.

فالمجتمع البدوي في الضفة الغربية يعاني من الإهمال والتهميش الرسمي في أزمة كورونا، فهم يفتقرون إلى الكمامات والقفازات والمعقمات، بسبب عجز السلطة الفلسطينية عن القيام بدورها إزاء السكان البدو، ونتيجة لحالة التهميش فهم يشعرون بمرارة الغياب، حتى أن مشاركتهم في المؤسسات التمثيلية تكاد تكون معدومة، ودوائر التهميش تلك أدّت إلى تعاظم إحساس المهمشين بغربتهم داخل وطنهم.

وفي خضم الحديث عن نية الحكومة الإسرائيلية ضم الأغوار فأنه لا بد من الإشارة إلى أن دولة الاحتلال وضعت مخططات لتهجير المئات من العائلات البدوية بعد ترحيلها من أماكن سكناها، هذا وترفض العائلات البدوية بشدة هذا المخطط، وأكدت انها لن تسمح بتمرير هذه الخطة، وتتمسك بأماكن سكناها الحالية التي تشكل مصدر رزقها الوحيد، لاعتمادها على الأغنام وضرورة توفر مساحات للرعي، ويهدف الاحتلال من وراء هذه الخطة لإخلاء مساحات واسعة من الأراضي المصنفة (ج) ويرى الاحتلال أن انتشار البدو في تلك المناطق وما حولها يشكل عنصر تضييق على مخططاته المستقبلية، من ناحية أخرى يرى البدو أنهم مهمشون على المستوى السياسي الفلسطيني لافتقادهم الدعم المناسب للثبات على الأرض، خاصة وأن البدو يعيقون التقدم الاستيطاني الممنهج لدولة الاحتلال.

الهدف الأساسي من هذه الهجمة على التجمعات البدوية تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، لمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، وأن خطة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو متوافقة مع خطة "صفقة القرن" التصفوية، وأن اسرائيل استغلت وجود ترامب للتسريع في زيادة الاستيطان وتفتيت الضفة الغربية مستغلة تواطؤ الإدارة الامريكية الجديدة مع مخططاتها. والآن وإزاء خطة ضم الأغوار أصبح لزاماً على القيادة الفلسطينية اتخاذ عدة خطوات، تتمثل في استحداث "هيئة حكومية" تتبع مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء مهمتها الأساسية دعم صمود البدو في تلك المناطق ونقل همومهم إلى أصحاب القرار في السلطة الفلسطينية وزيادة المقاومة الشعبية لتصبح منهجا وبرنامجا لمواجهة هذه المخططات، إضافة إلى التوجه للمنظمات الدولية للتأكيد على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتوجه للمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لمنعها من تهجير التجمعات البدوية ووقف الاستيطان في كافة المناطق، والدعوة إلى تكثيف المقاومة الشعبية في تلك المناطق وعدم تركها تواجه مصيرها بشكل منفرد ومنكشفة أمام الاحتلال. إن عدم وجود خطة من قبل القيادة الفلسطينية واعتمادها فقط على التدخل الدولي سيفشل في مواجهة مخططات الاحتلال، فالاحتلال الاسرائيلي يسعى من خلال تهجير التجمعات البدوية إلى استكمال تنفيذ المخطط الاستيطاني، وشطر الضفة الغربية إلى نصفين، وسلب آلاف الدونمات من الأراضي، وتكمن خطورة المشروع في القضاء على أي إمكانية للبناء في المنطقة الشرقية، فالبدو يشكلون خط الدفاع الأمامي في مواجهة التوسع الاستيطاني.



من المؤكد أن السلطة الفلسطينية منذ قيامها، لعبت دوراً في تدمير عناصر ومقومات الصمود والثبات للمجتمع البدوي، بدءاً من التوقيع على الأراضي التي يقيمون عليها ضمن تصنيف (ج)، إلى استثنائهم من جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية بعد قيامها، وحتى البدو الذين هدمت بيوتهم البسيطة لعدة مرات لم يتلقوا أي تعويضات. بل كانت السلطة تستمريء في عذاباتهم أثناء مراجعة المعذبون من البدو لها، وتكون نتيجة المراجعات أنه لا تعويض لهم، وهنا تثار تساؤلات كثيرة:

ألا يستحق البدو توفير الدعم اللازم لتثبيت بقائهم على تلك الأرض التي من المفترض أن تكون ارضاً للدولة الفلسطينية المنتظرة؟!

أليس البدو يتبعون سياسيا وقانونيا للسلطة الفلسطينية؟ لماذا لم تقم السلطة الفلسطينية ومنذ دخولها في العام 1994 بدعمهم؟ هل يعقل بأن السلطة الفلسطينية تمارس ابارتهايد اجتماعي ضد السكان البدو؟! هل يذهب البدو إزاء حالة التهميش الواضحة من قبل السلطة إلى خيارات التصعيد والتأزيم؟

وإذا لم تقم السلطة الفلسطينية بواجباتها كسلطة مسؤولة عن البدو تجاهم فمن سيقوم بذلك.. من سيملأ الفراغ؟!

أين مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية من حقوق البدو وقضايا تهميش البدو؟

ألم يكن البدو وهم المجتمع الأشد فقرا وفي ظل أزمة كورونا مهددين بأمنهم الغذائي في ظل حرمانهم من أي دعم يذكر؟!

ومما سبق نخلص إلى القول، إن السلطة الفلسطينية بصفتها مسؤولة سياسياً ووطنياً وقانونياً عن البدو، مدعوة لأن تتحمل مسؤوليتها تجاههم، وأن تعمل على دعم صمودهم في مواجهة غائلة الاستيطان، وإن لم تفعل ذلك فإن البدو سيعمدون إلى المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية عبر الطرق التي رسمها القانون، ومن الضرورة بمكان تحقيق مطالب البدو التي تتثمل بتفعيل القرارات الحكومية المتخذة لصالح البدو وضرورة التواصل معهم بشكل دائم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استحداث هيئة حكومية تعنى بشوؤن البدو المتواجدين في المناطق (ج)، والذين يقفون على خط النار في مواجهة آلة البطش الصهيونية، وتخصيص موازنات للبدو القابضين على جمر الصمود، وكذلك تفعيل التحرك السياسي والدبلوماسي وتنفيذ قرارات سابقة ومنها إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي (ومنها الأعلاف) من ضريبة القيمة المضافة، ووجوب قيام المؤسسات الأهلية الفلسطينية والدولية على تطوير مشاريع لدعم صمود وبقاء التجمعات البدوية وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وضرورة تفعيل تدخلات السلطة والمنظمات الدولية والمانحين والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إطار مهمته لحماية الوجود البدوي وتعزيزه في فلسطين، وتحقيق مزيد من الإنصاف للبدو، ولا بد من القول بأنه وحسب تعبير فلاديمير لينين، فالثورة هي "كرنفال المضطهدين"، فمع اندلاع أية حركة يتغير موقع المهمشين اجتماعياً إلى النقيض تماماً، فيصبحون محور الأحداث وصانعي التاريخ.

*كاتب وباحث استراتيجي

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