السعودية: تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

وكالات - وطن: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في السعودية أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.