إصابتان بالمطاط بعد قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية - وطن: أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى اصابة شابين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.