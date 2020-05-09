"الخارجية": 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله - وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا حول العالم منذ الأمس، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن الإصابة سجلت في البرازيل، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا إلى 1340 إصابة، بينهم 72 حالة وفاة، و559 حالة تعافٍ.

لم تسجل إصابات ووفيات في الولايات المتحدة الأميركية

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أنه لم يتم تسجيل اصابات أو وفيات جديدة في صفوف الجالية، ليستقر العدد عند 717 إصابة، و47 حالة وفاة، وفقا لما يتوفر من معلومات حتى اللحظة.

ولا إصابات جديدة في النرويج

وقالت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، إنه لم يتم تسجيل اية اصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية، ليبقى عدد الإصابات 10، جميعها بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء في العزل المنزلي، مؤكدة أنها تتابع أوضاعهم وتتواصل معهم باستمرار للوقوف عند احتياجاتهم.

إصابة جديدة في البرازيل

وأكدت سفارة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية لعاملة صحة متخصصة في مكافحة الأوبئة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13 إصابة، تعافى منها 3، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، مشيرة إلى أن عدد الاصابات النشطة بلغ 9 إصابات أوضاعهم مستقرة.