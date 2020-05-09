"الديمقراطية": فاشية دولة الاحتلال لا تقل خطراً عن الفاشية الهتلرية

وطن: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة الفاشية الجديدة التي بدأت تطل برأسها، في مقدمها فاشية البيت الأبيض برئاسة ترامب، والفاشية الصهيونية برئاسة نتنياهو، التي تناصب شعبنا وحقوقه الوطنية العداء السافر، وتعمل على تعطيل قرارات الشرعية الدولية، وتصب لصالح خطة "ترامب_نتنياهو، الهادفة إلى شطب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لها في اليوم العالمي للانتصار على الفاشية، وانتهاء الحرب العالمية الثانية، وانحسار المشروع الهتلري الفاشي، وجهت فيه التحية إلى شعوب الأرض قاطبة التي وقفت في وجه المشروع الفاشي، وقاومته، وقاتلت ضده، إلى أن تمّ القضاء عليه. وخصت بذلك الجيش الأحمر السوفييتي الذي لعب الدور الأكبر في إلحاق الهزيمة بالمشروع الهتلري، والقضاء عليه.

ودعت الجبهة الشعوب وحكوماتها، الحريصة على السلّم الحقيقي، وسعادة البشرية، وسلامة البيئة العالمية، وإنهاء الحروب الظالمة، إلى العمل، من أجل صون المنظمات الدولية، وفي مقدمها الأمم المتحدة، وصون قراراتها، وإزالة العوائق والعقبات أمام تطبيقها كما تضعها إدارة ترامب.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني لن تثنيه عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي أية عقبات، إلى أن يفوز بحقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان.