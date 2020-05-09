غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، فحص 33 عينة مخبرية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت نتائج الفحوصات سلبية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات ما زال متوقفا عند 20 إصابة منها 14 حالة تعافت، و6 حالات موجودة في مستشفى العزل بمعبر رفح وهم بحالة مطمئنة.

وأشارت إلى أن 11 من المتعافين خرجوا من العزل إلى منازلهم ويتم متابعتهم منزليًا، في حين هناك 3 حالات يتم متابعتهم بمركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وذكرت أنه تم إجراء 6895 عينة فحص مخبرية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى أنه يوجد 445 مواطنا في الحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية.