أبو هولي: إحياء ذكرى النكبة هذا العام سيجري دون فعاليات شعبية

وطن: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي عن فعاليات احياء الذكرى (72) للنكبة الفلسطينية.

وفي بيان صحفي صادر عنه السبت، قال إن الرئيس اعتمد برنامج فعاليات احياء الذكرى (72) للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات وفي كافة اماكن تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم.

وتابع قائلاً: "لقد اعتادت "اللجنة الوطنية العليا" إحياء ذكرى النكبة بفعاليات جماهيرية، وأنشطة سياسية وثقافية وأدبية وفنية متعددة ولكن نظراً للحالة الطارئة التي تشهدها البلاد في مواجهة فيروس كورونا أُوقفت كافة الفعاليات الوطنية والتجمعات الشعبية والجماهيرية حتى اشعار اخر التزاماً بحالة الطوارئ التي اعلن عنها سيادة الرئيس محمود عباس" وتقيداً بقرارات الحكومة الفلسطينية.

وأوضح ان فعاليات احياء ذكرى النكبة بناء على توجيهات الرئيس ستقتصر هذا العام على الانشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدشين أكبر حملة اعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود الى فلسطين".

وقال: إن الفعاليات الرقمية ستنطلق يوم الخامس عشر من ايار المقبل برفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء على أسطح البيوت في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين، واطلاق صفارات الحداد الساعة 12 وتوقف الحركة لمدة 72 ثانية بعدد سنوات النكبة واطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، وقرع اجراس الكنائس.

ولفت أبو هولي الى اطلاق موجة مفتوحة موحدة للإذاعات الفلسطينية وفضائية تلفزيون فلسطين صبيحة يوم الجمعة المقبل الذي يصادف يوم النكبة الخامس عشر من ايار، للحديث عن النكبة من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وكبار السن وعرض الأفلام الوثائقية والارشيفية لرحلة اللجوء والمعاناة لشعبنا على مدار 72 عاماً من النكبة.

وأضاف: إن سلسلة من البوسترات والافلام الوثائقية ولقاءات مسجلة مع كبار السن التي تحمل معلومات عن قضية اللاجئين باللغتين العربية والانجليزية سيتم نشرها على مدار اسبوع من 15 ايار الى 22 أيار، بالإضافة الى اطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في العام 1948 ونشر المجازر الاسرائيلية التي يفوق عددها عن 70 مجزرة، وراح ضحيتها ما يقارب عن 15 الف شهيد جلّهم من الاطفال والنساء وكبار السن.

واشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا سترفع مذكرة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتذكير بالنكبة الفلسطينية والمأساة التي يعيشها شعبنا على مدار 72 عاماً بالإضافة الى رسائل أخرى سيرفعها رئيس المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني سليم الزعنون "ابو الأديب" للاتحادات البرلمانية بما فيها الاتحاد البرلماني العربي والافريقي والأوربي والدولي للتذكير بذكرى النكبة، ورسائل اخرى ايضاً ستوجه من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدول العالم.

ولفت الى ان الفعاليات الرقيمة تهدف الى تذكير العالم بالنكبة الفلسطينية في ظل انشغاله في مواجهة فيروس كورونا والتأكيد على رسالة شعبنا في تمسكه بحقه العادل في العودة الى دياره ورفضه لصفقة القرن الامريكية وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية والاغوار.