سكودا تدخل عالم المركبات الكهربائية بسيارة كروس

وطن: تتحضر شركة سكودا لدخول سوق السيارات الكهربائية عبر مركبة كروس أوفر مميزة بدأت باختبارها مؤخرا.

بالنظر للصور والفيديوهات التي سربت لسيارة Enyaq iV نلاحظ أنها حصلت على هيكل انسيابي بتصميم أنيق ومميز تجتمع فيه بعض ملامح سيارات focus الجديدة من فورد، وملامح من سيارت kodiaq الرباعية الدفع التي أطلقتها سكودا هذا العام.

وبنيت هذه السيارة على منصات MEB التي أثبتت جدارتها في العديد من سيارات سكودا، وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، وبعرض 187 سم، وارتفاع 161 سم، وزودت بصندوق أمتعة خلفي بسعة 585 ليترا.

وستحصل Enyaq iV على بطاريات متطورة مزودة بميزة الشحن السريع، يمكن شحن 80% من سعتها في غضون 40 دقيقة فقط، وتكفي الشحنة الواحدة منها المركبة للتنقل لمسافة 500 كلم.

ويتوقع أن يصدر منها عدة نسخ، جميعها مزودة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 148، و179، و204، و265، و306 أحصنة.

وأشارت شركة سكودا إلى أنها عازمة على إطلاق 1895 نسخة خاصة من سيارات Enyaq iV، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 125 على تأسيسها.

المصدر: autostat