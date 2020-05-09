الاحتلال أصاب 4 صيادين بغزة في نيسان المنصرم

غزة- وطن: أصابت قوات الاحتلال 4 صيادين من قطاع غزة، خلال شهر نيسان/ ابريل المنصرم، وفق ما أظهره تقرير حقوقي، نُشر اليوم السبت.

وبحسب إحصائية شهرية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، حول اعتداءات وانتهاكات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، فإن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع، حيث تم رصد 38 عملية استهداف ضدهم، منها 3 مرات لتخريب مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.

وشهد القطاع 146 حادثة إطلاق نار وقصف، وتنفيذ 8 عمليات توغل في المناطق المقيد الوصول إليها برًا وبحرًا.