ألمانيا.. إعادة فتح المساجد بعد إغلاق دام شهرين

وطن: أعادت السلطات الألمانية، السبت، فتح أبواب المساجد أمام المصلين، بعد إغلاق دام نحو شهرين، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتوجه مسلمو البلاد إلى المساجد المنتشرة في الكثير من المدن، ومنها مسجد "مولانا" في العاصمة برلين، فجرًا لأداء الصلاة، لأول مرة منذ قرابة شهرين على حظر أداء العبادات الجماعية، بغرض احتواء فيروس كورونا.

ولوحظ التزام المصلين بقائمة التدابير الوقائية الصادرة عن مجلس التنسيق الذي شكلته الجمعيات الإسلامية في البلاد، مثل ارتداء الكمامات، وترك مسافة متر ونصف بين المصلين، فضلا عن تعقيم المساجد بعد الصلاة من قِبل العاملين فيها.

وكانت السلطات الألمانية أغلقت أبواب المساجد بهدف احتواء كورونا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لتعود وتوافق مطلع الشهر الحالي على فتحها مجددا، عقب تراجع وتيرة تفشي الفيروس، شريطة الالتزام بقائمة التدابير، أبرزها ألا يتجاوز تعداد المصلين في المسجد 50 شخصا.