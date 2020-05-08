اشتية: تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية انه جرى الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها، موضحا ان الاتفاق جاء عقب اتصالات اجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

واكد اشتية ان اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.

واوضح اشتية انه على ضوء توصيات اللجنة سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

واشار اشتية الى ان عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الاحد، وسوف يناقش مجلس الوزراء هذا الملف خلال الاسبوع الجاري، مجددا رفضه للتهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء مؤكدا "لن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية."

وكانت سلطة النقد قد طلبت من البنوك بالتروي وعدم اتخاذ اي اجراءات بشان حسابات الاسرى حتى اتخاذ موقف رسمي خلال ايام.

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يذكر ان وطن جمعية البنوك في فلسطين وجهت كتابا الى وزير المالية شكري بشارة تطالبه فيه بعدم تحويل اي مبالغ مالية الى الحسابات المصرفية الخاصة بالاسرى المحررين.

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وكان مواطنون هاجموا خلال الساعات الماضية فروع عدة بنوك في محافظات الضفة الغربية، احتجاجا منهم على قرارات تلك البنوك باغلاق الحسابات المصرفية لبعض الاسرى المحررين، الامر الذي ينذر بمخاطر على السلم الاهلي.

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