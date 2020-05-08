البنوك تطالب وزارة المالية بعدم تحويل اي مبالغ مالية لحسابات الاسرى لها

وطن: وجهت جمعية البنوك في فلسطين كتابا الى وزير المالية شكري بشارة تطالبه فيه بعدم تحويل اي مبالغ مالية الى الحسابات المصرفية الخاصة بالاسرى المحررين.

وقالت الجمعية في كتابها الموجه في 7 ايار/مايو انه بناء على اجتماع الهيئة العامة لجمعية البنوك، فأن كافة البنوك تطالبكم (وزارة المالية) بالتوقف عن تحويل اي مبالغ لهذه الحسابات (حسابات الاسرى) .

واكدت الجمعية ان البنوك ستقوم بتحويل الارصدة المالية الموجودة في هذه الحسابات الى حساب وزارة المالية، لافتة الى المخاطر التي ستقع على البنوك بسبب وجود هذه الحسابات لديها.

وكانت سلطة النقد قد وجهت كتابا الى مجلس ادارة جمعية البنوك الفلسطينية، تطالبها بالتروي وعدم اتخاذ اي اجراءات او قرارات بشأن تلك الحسابات، حتى يتسنى التعامل مع هذا الامر من قبل الجهات الرسمية.

وحسب الكتاب الموجه الى الجمعية في 7 ايار/مايو والذي اطلعت عليه وطن وحصلت على نسخة منه، فان سلطة النقد طالبت مجلس ادارة جمعية البنوك في فلسطين بالتروي في اتخاذ اي قرار نهائي لاعطاء كافة الجهات الرسمية فرصة لاعتماد حل بديل لحماية القطاع المصرفي .

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وكان مواطنون هاجموا خلال الساعات الماضية فروع عدة بنوك في محافظات الضفة الغربية، احتجاجا منهم على قرارات تلك البنوك باغلاق الحسابات المصرفية لبعض الاسرى المحررين، الامر الذي ينذر بمخاطر على السلم الاهلي.