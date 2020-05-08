72 حالة وفاة و1339 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في مختلف انحاء العالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 1339، بينهم 72 حالة وفاة، و544 حالة تعافٍ.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، متابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لقضية العالقين وحقهم في العودة الى أرض الوطن، مشيرة إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة مع نظرائه في دول الجوار، ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.

وأضافت أن فريق عملها المصغر ولجان الأزمة في السفارات، يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وقد استمعوا لمئات المناشدات والاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الالكتروني للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين العالقين في عديد الدول.

وشددت على أنها تتعامل بجدية مع هذه المناشدات كل حالة على حدة، معتبرة أن جهودها لحل مشكلتهم والوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، ووفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في الشتات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع أوضاع جميع العالقين الفلسطينيين، سواء الحالات الفردية أو الجماعية كما هو الحال بالنسبة للعالقين في مصر والأردن وتركيا والجزائر والإمارات وغيرها، وتتعامل مع كل حالة باهتمام، كحالة إنسانية ووطنية.