ريال مدريد يعود للتدريبات

وطن: سيعود ريال مدريد للتدريبات يوم الإثنين المقبل بالمدينة الرياضية في فالديبيباس، حسبما أفاد النادي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبعدما تأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه.

وبعد ظهور نتائج اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها على اللاعبين والعاملين بالنادي الأربعاء الماضي، كما يتطلب البروتوكول الصحي لرابطة الدوري الإسباني من أجل العودة إلى التدريبات، سيستأنف ريال مدريد نشاطه في المدينة الرياضية لبدء المرحلة الأولى من التدريب الفردي.

وبهذا، سيعود لاعبو الريال إلى نشاطهم بعد 60 يوماً من الانقطاع الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف البطولة الإسبانية قبل 11 جولة على انتهائها.

ووفقا للبروتوكول الصحي المعمول به، يجب على لاعبي ريال مدريد الذهاب إلى مرافق المدينة الرياضية بأقنعة واقية وقفازات لبدء هذه المرحلة الأولى من التدريب الفردي.

وسيعود رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لممارسة الرياضة بعد عودة العديد من الفرق الإسبانية للعشب بالفعل يوم الجمعة، مثل برشلونة وأتلتيك بلباو وإشبيلية وريال سوسيداد، في حين سيبدأ آخرون، مثل أتلتيكو مدريد السبت.