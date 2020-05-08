الشعبية تنفي ما تروج له بعض المواقع من قرار مزعوم للأمين العام سعدات

وطن: نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما يجري تداوله على بعض المواقع من إصدار الأمين العام أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".

وأكّدت الجبهة أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".

وعبَرت الشعبية عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية، فالجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه، تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".

وختمت الجبهة بدعوة مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت للرفيق سعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.

وياتي هذا النفي، بعد ان نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده بأن سعدات أصدر قرارًا ملزمًا لقيادة الصف الأول في الجبهة، بضرورة العودة لممارسة مهامهم باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة مؤسسات وأطر المنظمة، ووقف كافة الحملات التحريضية ضد السلطة وحركة فتح والرئيس محمود عباس، وأن من يخالف قرار وقف التحريض سيتعرض للفصل من الجبهة".