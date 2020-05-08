بداية تحرك .. سلطة النقد تطالب البنوك بالتروي وعدم اتخاذ اي اجراءات بشان حسابات الاسرى حتى اتخاذ موقف رسمي خلال ايام

رام الله - وطن: في خطوة تعد بداية لتحرك جدي من اجل مواجهة تداعيات قرار الاحتلال الموجه للبنوك، لاغلاق الحسابات المصرفية للأسرى، وجهت سلطة النقد كتابا الى مجلس ادارة جمعية البنوك الفلسطينية، تطالبها بالتروي وعدم اتخاذ اي اجراءات او قرارات بشأن تلك الحسابات، حتى يتسنى التعامل مع هذا الامر من قبل الجهات الرسمية.

وحسب الكتاب الموجه الى الجمعية في 7 ايار/مايو والذي اطلعت عليه وطن وحصلت على نسخة منه، فان سلطة النقد طالبت مجلس ادارة جمعية البنوك في فلسطين بالتروي في اتخاذ اي قرار نهائي لاعطاء كافة الجهات الرسمية فرصة لاعتماد حل بديل لحماية القطاع المصرفي .

ولفتت سلطة النقد في كتابها الى ان هناك تواصلا مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة من اجل التوصل الى حل بديل يحمي ويحفظ حقوق كافة الاطراف.

تعد هذه الخطوة من سلطة النقد بداية تحرك رسمي من الجهات الرسمية سواء المصرفية او السياسية من اجل مواجهة تداعيات وتأثيرات القرار الاسرائيلي على البنوك الفلسطينية او على المواطنين، والتي باتت تنعكس على الشارع الفلسطيني.

وكان مواطنون هاجموا خلال الساعات الماضية فروع عدة بنوك في محافظات الضفة الغربية، احتجاجا منهم على قرارات تلك البنوك باغلاق الحسابات المصرفية لبعض الاسرى المحررين، الامر الذي ينذر بمخاطر على السلم الاهلي.