مجموعة الاتصالات تتبرع بـ8 مليون شيكل لصندوق وقفة عز، ومليون ومئتي ألف شيكل من موظفيها

وطن: استكمالاً لجهودها و ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل – جوال – حضارة – ريتش)، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصري عن رفع مساهمة المجموعة في صندوق وقفة عز إلى 8 مليون شيكل، إضافة إلى تبرع موظفي مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل – جوال – حضارة – ريتش) بثلاثة أيام عمل بقيمة 1.2 مليون شيكل ليصل مبلغ التبرع إلى 9.2 مليون شيكل، وذلك دعماً للصندوق وللجهود التي تبذلها القيادة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المصري عن شكره و تقديره للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية لكافة القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها، والتي ساهمت بشكل كبير بتضييق دائرة إنتشار الفيروس في فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت محط إحترام وتقدير من الجميع.



و أضاف المصري إن مبادرة صندوق "وقفة عز" الذي أعلن عن تشكيله رئيس الوزراء د. محمد إشتية يشكل مبادرة مهمة جداً لتوحيد المساعدات المقدمة من مختلف الجهات، لا سيما القطاع الخاص الفلسطيني، ولضمان إيصال تلك المساعدات وصرفها بالشكل اللائق، وضمن الاحتياجات الملحة للمتضررين.



وتابع المصري قائلا "إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية اعتمدت المسؤولية الاجتماعية نهجاً في سياساتها واستراتيجياتها، حيث بلغ مجموع ما تم تقديمه خلال السنوات الخمس الماضية 55 مليون دولار دعماً لمشاريع المسؤولية الاجتماعية في الضفة الغربية و قطاع غزة".



وأكد المصري على استمرار العمل في الاجراءات التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق فيما يخص عدم انقطاع الخدمات المقدمة للجمهور من قبل كافة شركات المجموعة وعدم إيقافها بسبب عدم سداد الفواتير.



وخلص المصري إلى القول بأن مجلس الادارة اتخذ قراراً بزيادة مساهمة المجموعة في صندوق وقفة عز من أجل مساندة جهود الحكومة في محاربة الفقر، والعمل على توفير ما يمكن كشبكة أمان لمساعدة الشرائح المتضررة بسبب إنتشار هذا الوباء.



من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر إن المجموعة كانت سباقة في مساندة الاجراءات الرسمية والشعبية لمواجهة وباء كورونا وعدم إنتشاره في فلسطين.



وأضاف العكر إن خطة مجموعة الاتصالات تسير بالتوازي في أكثر من إتجاه، في ظل هذا الوباء الذي ينتشر في مختلف دول العالم، فمن جانب نعمل على ضمان إستمرار وصول الخدمات المقدمة من شركاتنا إلى كافة المشتركين دون أي خلل، وكذلك الحفاظ على طواقمنا واتباع الارشادات الصحية للحد من الاحتكاك لمنع حدوث أي إصابات في صفوف طواقم العمل في المجموعة التي تعمل على خدمة مشتركينا، إلى جانب القيام بواجبها ومسؤولياتها ضمن منظومة مواجهة فيروس كورونا.



وأعرب العكر عن تقديره للجهود الحكومية الرسمية في مواجهة الفيروس، مسنودة بالجهود الشعبية والاهلية التي تعكس الصورة الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وقطاعاته، مشدداً على أن ذلك كان له أثر كبير في الحد من إنتشار الفيروس.