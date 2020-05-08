أسماء سلامة تكتب لـوطن: إشارة نهاية البث ... تشويش

هل تذكرون أعزائي إشارة نهاية البث في المحطات التلفزيونية قديما ... قبل ظهور الفضائيات ؟؟ كانت عبارة عن تشويش .. وهي الأقرب لما نعيشه الآن من ظروف .. لا صورة واضحة لما يجري على أرض الواقع ولا مجال للتكهن بما هو آت .. تشويش على كافة الأصعدة . تداخلت المشاهد ولا يقل احدها أهمية عن الأخرى .

من أسابيع ونحن ننتظر التغيير في الإجراءات المفروضة تبعا لحالة الطوارئ .. ننتظر التالي .. نرقب وننتظر ونأمل .. ولكن هل ماهو لاحق أفضل مما هو الآن ومما مضى؟

قبل الجائحة كنا في اعلان صفقة القرن .. وحديث نتنياهو عن فرض السيادة على الأغوار وضم مناطق من الضفة الغربية... وجاءت الجائحة .. ولم يتغير شيء بل زادت الأمور سوءا .. تشكلت حكومة من الليكود وأزرق أبيض .. وعلى راس قائمة برنامجها مسألة الضم .. وعادت قضية مخصصات الاسرى للظهور بقوة بالطلب من الأسرى أو المنتفعين من رواتبهم بإغلاق حساباتهم في البنوك .. كما اننا مازلنا نقول لابد من الوحدة وإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة ..

لم تقدم لنا الجائحة إلا بندا جديدا لقائمة أزماتنا . الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب بأكمله .

نريد التالي .. الخطوة اللاحقة .. نستعجل لبدء حياة ما بعد كورونا .. فهل سنجد الراحة مابعد كورونا .. هل ستحل مشاكلنا .. أخشى ما أخشاه أن نتمنى العودة للحياة خلال الجائحة .. لهول ما سنلقاه لاحقا .. قد نكون أحسن حال من غيرنا من الدول والاكثر تقدما منها .. من حيث عدد الاصابات والوفيات .. ولكننا لن نستطيع أن نقترب من مدى قدرتها على تجاوز الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها .. لأن ما خسرناه لم يوصلنا الى الصفر .. بل إلى مادون الصفر بدرجات ..

التشويش لدينا وصل حده .. نحاول منطقة الأمور ولكننا نعجز .. نضع جدولا لأيام عمل بعض القطاعات .. ونتعجب لاستمرار تعطيل بعضها .. ونتساءل عن الجدوى من التسهيلات ومدى تأثيرها على انتشار الفيروس .. ونستغرب لفرض اجراءات السلامة والوقاية والبروتوكول الطبي عند ممارسة بعض النشاطات التجارية والاقتصادية .. واقصاء فكرة عودة بعض جوانب الحياة مع مراعاة مثل هذه الاجراءات .. نرصد في إحدى المدن اعتداء من مواطن على عناصر من الأجهزة الأمنية ، لنرى في مدينة أخرى صورة معكوسة .. وبالأمس الاعتداءات على عدة أفرع لأحد البنوك بعد اغلاق حسابات للأسرى ... نسمع عن وصول مساعدات عينية للمواطنين ومالية وعن توزيعها على المحتاجين بأرقام تصل لعشرات الآلاف.. في حين نسمع من الكثيرين أن لا مساعدات وصلت لمستحقيها .. أزمات من الثقة .

من يعيش داخل المدن يرى وكأن الحياة عادت لطبيعتها .. أزمة سير .. اكتظاظ للمواطنين في الأسواق والشوارع .. ولا تطبيق شامل وجدي لوسائل الوقاية .. نسب كبيرة من المواطنين لا يلبسون كمامات ولا كفوف ولا يحافظون على التباعد .. ومع ذلك الحياة مستمرة بوتيرة شبه طبيعية .. الا على بعض القطاعات .. تعدت مسألة التسهيلات الأمور الضرورية .. بل ان بعض الامور الضرورية مازالت معطلة كالعيادات المتخصصة .. ودور العبادة .. المواطن العادي لا يعرف ماهي معايير اختيار المجالات التي يشملها التسهيل .. وهل فعلا التسهيلات هي في مصلحة المواطن أم لا .. هل سنصل الى ما حصل في الأردن من عودة الحياة لطبيعتها بعد ثمانية أيام ( صفر إصابات ) ، ثم العودة لتسجيل ٢١ اصابة خلال يومين؟؟

مع كل هذا التيه في تحديد معالم الوضع الحالي ، وانتظار لمستقبل صورته أشد تيها .. نطالب بالعودة للحياة الطبيعية .. نريد أن ندخل مرحلة مابعد كورونا ...فما الذي ننتظره من فترة ماااابعد كورونا ... هل مازال لأحد بعض من وضوح لرؤية ما ستؤول إليه الأمور ؟ هل لأحد أن يزودنا بما يمكن أن يجعلنا نستعد لما هو قادم.. هل من أحد يخبرنا بما ينتظرنا .. أم أن الجميع وصل لنهاية البث .. ولا يسمع الا الوَشّ ...