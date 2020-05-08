"فتح جنين" تحذر البنوك وتطالبها بوقف إجراءاتها بحق حسابات الأسرى فوراً





وطن: حذرت حركة فتح في جنين المصارف البنكية من التعامل مع قرارات وأوامر ما يسمى بالحاكم العسكري للاحتلال.



وطالبت الحركة في بيان لها، الجمعة، البنوك "بوقف الاجراءات فورا وإلا فإن حركة فتح وشبيبتها- اقيلم جنين- ستكون لهم بالمرصاد وستتخذ اجراءات فعلية لمن لن يلتزم بقرارات السلطة ويلتزم بقرارات الاحتلال".



وقال البيان "ننظر بعين الريبة والشك من موقف سلطة النقد الصامت اتجاه هذه الخطوات التي تمس اسرانا وتمس جميع ابناء شعبنا دون تحريك ساكن".



وأضاف البيان "اننا في حركة فتح- اقيلم جنين- وجيش شبيبتها سننتظر القرارات التي ستصدر من اللجنة التي تم تشكيلها من سيادة الرئيس والحكومة لتصويب سلطة النقد والبنوك".



وأعلن اقليم جنين عن مؤتمر صحفي طارئ يوم الاحد القادم الساعة التاسعة مساء في مقره لاتخاذ "قرارات فعلية اتجاه سلطة النقد والبنوك الصاغية والمنفذة لقرارات ما يسمى بالحاكم العسكري للاحتلال".



وأكد على دعمه الكامل للرئيس "في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال وأعوانه ونؤكد على ان قضية اسرانا هي خط احمر لن نسمح بالمساس بها".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب وارتفاع وتيرة التحريض على استهداف البنوك، عقب إغلاق بعضها حسابات بنكية لعدد من الأسرى، بعد ضغوطات كبيرة مارسها الاحتلال عليها، حيث أطلق مجهولون النار، فجر اليوم، على فرع بنك القاهرة عمان في جنين، مما تسبب بتحطيم زجاج بابه الأمامي وإلحاق أضرار مادية، وألقى مجهولون زجاجة حارقة على مدخل بنك القاهرة عمان في أريحا، كما وضع شبان ملصقات على واجهة البنك في رام الله، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تطالبه بالتراجع عن إغلاق حسابات عدد من الأسرى.. للمزيد اضغط هنا



