من أجلهم وليس دفاعاً عنهم.. الأسرى وشيطنة البنوك وحوار العقل

وطن: كتب رئيس التحرير

لا أحد يعلم من يقود الشارع ويوجه الرأي العالم، العقل أم القانون أم ردات الفعل غير المحسوبة، مسؤول محلي لحركة فتح في مدينة جنين كتب على صفحته على فيسبوك: "سلطة النقد والبنوك تعادل المستوطنات ويجب إطلاق النار عليها وعلى رؤساء هذه المؤسسات صباحا ومساءً"!

بعدها بأيام (فجر اليوم) تم استهداف أحد فروع البنوك بالرصاص، وتم استهداف فرعين آخرين بالزجاجات الحارقة.

وفي غمر الأحداث غير العقلانية وغير المحسوبة، تكتفي السلطة بالصمت إلى الآن، ولم تصدر أي موقف تجاه الفلتان الذي يجتاح المدن، ولم تعلّق على الضغوطات الجديدة الممارسة ضد الأسرى! والانقسام الفلسطيني الجديد ما بين البنوك هذه المرّة وبين رأي عام شعبوي مُضلَل، الخاسر الوحيد في هذه المعركة، سيكون الكيان الفلسطيني ككل، لأنّ الاحتلال يعلم أنّ الردّات الانفعالية، غير الواعية، التي ستخرج اعتراضاً على حرمان ذوي الشهداء والأسرى من حقوقهم، ستكون مشوشّة، وتتجه أصابع الاتهام نحو البنوك لشيطنتها ومهاجمتها، مثلما حدث فجر اليوم من إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة نحوها، مع تغافل أنّ المسؤول عن هذه الأزمة هو الاحتلال، باستهدافه الأسرى والبنوك معاً، والذي كسب معركة فلسطينية داخلية جديدة، تضاف إلى سلسلة المعارك التي أراحته.

فتهديد الاحتلال بمقاضاة البنوك، ووضعها على قوائم الإرهاب، ليس بالأمر الهيّن حتى بالنسبة للبنوك والعاملين فيها، خاصة مع العقوبات التي يهدد بها الأمر العسكري، بسجن الموظفين لمدة 7 سنوات، في حال ظلّت الحسابات البنكية للأسرى مفتوحة، بالإضافة لمقاضاة البنوك دولياً، لمحاصراتها وتغريمها، وهناك ثغرات في القانون الأمريكي تسمح بهذه الإجراءات، مثلما حدث مع البنك العربي، وما سيترتب عليه من تدمير للبنوك الفلسطينية وحصارها، كما يحدث بنوك لبنان وإيران وكوريا الشمالية.

مثلما سيتأثر الأسرى في حال نجحت ضغوطات الاحتلال، لوقف رواتبهم، التي تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى، بسبب توقيفهم عن الحياة لسنوات طويلة قضوها وراء القضبان، ما يؤهلهم لاستكمال حياتهم، سواء وهم داخل الأسر بالإنفاق على أنفسهم وأُسرهم، ليحيوا حياة كريمة، مثلما تفعل كل دول العالم مع منكوبي الكوارث الطبيعية.

إنّ تفكيك قرار الاحتلال، يبيّن أنه موجّه لضرب الكتلة الوطنية بمناضليها واقتصادها، والخطأ الذي سيقع فيه الفلسطينيون (الضحايا) أن يفرّغوا غضبهم ضد بعضهم! هذا التصادم غير الواعي إن تم، مثلما نرى إرهاصاته على مواقع التواصل، وفي بعض المناطق، سيُدخل المجتمع في نفق حرب عبثية أخرى، سيسلم منها الجاني الوحيد؛ قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، صاحب التعديل رقم (67) رقم (1827) لعام 2020، الذي وزّع على البنوك.

أين السلطة الفلسطينية؟

ما يثير الريبة، أن السلطة الفلسطينية، كانت غائبة طوال تلك الفترة، فالقرار الذي أصدره الحاكم العسكري للاحتلال منذ ثلاثة أشهر، لم تأخذه السلطة على محمل الجد، فمحافظ سلطة النقد، وفي رده على سؤال مراسل وطن، أول أمس الأربعاء، حول إغلاق بعض البنوك الوافدة لحسابات أسرى محررين، قال: "سمعنا عن القضية في وسائل الإعلام".

وأكد ان سلطة النقد لم تتلق بلاغاً بذلك من الاحتلال.

في الوقت الذي نفى فيه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في اتصال سابق مع وطن، أن يكون قرار الاحتلال جديًا، واعتبره صادر عن جهة مدنية للاحتلال، ليس لها سلطة إصدار القرارات!

الأمر الذي يمكن تفسيره بغياب كامل للوعي المسؤول.. غياب الرصد لإعلام الاحتلال.. عدم التواصل مع البنوك.. تخلي عن المسؤولية.. غياب التخطيط.. وإهدار الوقت بدل إيجاد خطة بديلة، ما وضع البنوك اليوم في أزمة، وتركها وحيدة في مواجهة قرارات الاحتلال وحالة الفلتان.

ليس دفاعاً عن البنوك، ولكن منطقيًا، إذا كانت السلطة نفسها، بكل إمكانياتها ومؤسساتها لم تستطع وقف قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة... هي تسطيع البنوك وحدها القيام بذلك؟!

أن تتدخل الحكومة متأخراً خير من أن لا تتدخل أبداً!

بعد غياب تام عن الأزمة، على الرغم من أن القرار صدر منذ 3 شهور، أعلن رئيس الوزراء، أمس الخميس، عن تشكيل لجنة لدراسة سبل الرد على ضغوطات الاحتلال على البنوك لإغلاق حسابات الأسرى، وعلى الرغم من خيالية كلمة "الرد"، التي أفرغت من محتواها لكثرة ما استخدمت، إلّا أن الأمل يظل موجوداً بالحفاظ على مقدرات البنوك وعدم السماح للاحتلال بالانفراد بها، وفي ذات الوقت الاستمرار بدفع مستحقات الأسرى، وعدم خذلانهم، بالالتفاف على تضييقات الاحتلال، وخلق وسائل بديلة، مثل دفع مستحقاتهم عبر "البريد" مثلما يحدث في قطاع غزة المحاصر، أو تسليم مستحقاتهم إلى أسرهم وأهاليهم باليد، وخلق حلول إبداعية تتلاءم مع المرحلة، مثلما كان عليه الأمر خلال الانتفاضة الأولى، عندما كان يتم تسليم مستحقات المناضلين باليد. وهذه المقترحات، أو أي مقترحات إبداعية أخرى، تضع السلطة الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع قرارات الاحتلال الجائرة، تمثيلاً لدورها السيادي، الذي يمنحها الشرعية.

كما تقتضي ممارسة السيادة أن تتحمل السلطة مسؤولية حماية البنوك، وإنهاء حالة الفلتان، والخروج من حالة الصمت المريب، بموقف حازم تجاه حالة التضليل التي تجري والتحريض الذي يستهدف أحد أعمدة الاقتصاد.

حماية البنوك بدل شيطنتها

تحتفظ البنوك بنوع من الاستقلالية، يمكنها من توسيع نشاطتها المالية التي أنشئت من أجلها، ولكنها تظل خاضعة لقوانين البلدان التي تنشط فيها، وهذا مدخل قد ينقذ حقوق الأسرى، ويحمي البنوك، في حال تم وضع القضية أمام القضاء الفلسطيني، للحكم فيها، باعتبار القانون الفلسطيني هو المنظم لعملها، وفي حال قرر القضاء الحكم بعدم شرعية استجابة البنوك لضغوطات الاحتلال، ستكون هذه نقطة الانطلاق، وأخذ الحكم وتدويله، والدخول مع الاحتلال في معركة قضائية دولية، يكون طرفيها الحكومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، ما يرجّح كفّة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، الذي لا يكل من رفع شعارات سلطة القانون واستقلال القضاء.

وفي ذات الوقت، سيجنب البنوك، الخوض في معارك هي في غنى عنها، وليست من مهامها، وينقذ المجتمع من اقسام جديد، ويعطي "الخبز لخبازه" الممثل بالسلطة الفلسطينية ومن ورائها الشعب ومنظمة التحرير، لخوض معركة مع الاحتلال في المحافل الدولية، والظروف مهيئة للعب هذا الدور، في حال تم التشاور وتحكيم لغة العقل على لغة الشعارات.

فالمطلوب من السلطة، خلق قواعد اشتباك جديدة، للتعامل مع أزمة انفجرت وهي غافلة عنها، والخروج بموقف يعيد تصحيح المسار الوطني والقانوني والمالي، عبر حفظ حقوق الأسرى عملياً وبإخراج البنوك من أزمتها التي وضعت فيها في مواجهة الناس، وتوفير شبكة حماية لها.