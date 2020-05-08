غزة: إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال

غزة - وطن: أصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قبالة بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة صياد (60 عاما) برصاصة معدنية في رأسه، خلال وجوده على متن مركبه في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وتم نقل الصياد المصاب إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد يوميا إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر قطاع غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.