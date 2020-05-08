صور | البنوك وقضية الأسرى في الواجهة.. مجهولون يستهدفون بنك القاهرة عمان في جنين وأريحا، ومطالبات للسلطة والمنظمة بتحمل مسؤولياتها

وطن: تصاعد الغضب وارتفعت وتيرة التحريض على استهداف البنوك، عقب إغلاق بعضها حسابات بنكية لعدد من الأسرى، بعد ضغوطات كبيرة مارسها الاحتلال عليها.

وأطلق مجهولون النار، فجر اليوم، على فرع بنك القاهرة عمان في جنين، مما تسبب بتحطيم زجاج بابه الأمامي وإلحاق أضرار مادية، وألقى مجهولون زجاجة حارقة على مدخل بنك القاهرة عمان في أريحا، كما وضع شبان ملصقات على واجهة البنك في رام الله، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تطالبه بالتراجع عن إغلاق حسابات عدد من الأسرى.

تأتي تلك التطورات بعد موجهة تحريض على استهداف البنوك، ومطالبتها بعدم الاستجابة لضغوطات الاحتلال، حيث كتب مسؤول محلي في فتح بجنين على صفحته في "فيسبوك"، "سلطة النقد والبنوك تعادل المستوطنات ويجب إطلاق النار عليها وعلى رؤساء هذه المؤسسات صباحا ومساءً".

وقد رفض محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، استهداف البنوك، إذ كتب على صفحته في "فيسبوك"، فجر اليوم، "الاعتداء على البنوك جريمة ولا يوجد ما يبرر ذلك على الاطلاق.. وليس بهذه الطريقه تعالج الامور".

مؤسسات الأسرى تطالب السلطة والمنظمة بتحمل مسؤولياتها

وشهد أمس تحركاً واسعاً من قبل مؤسسات الأسرى والحكومة، ضد ضغوطات الاحتلال على البنوك، حيث طالبت مؤسسات الأسرى، سلطة النقد والحكومة، أمس، بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات عائلات الأسرى تحت أي ذريعة كانت.

ودعت المؤسسات في بيان مشترك لها، الخميس، اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية.

اشتية يشكل لجنة لدراسة تهديدات الاحتلال

وقد شكل رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وأكدت الحكومة رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض وهو انصياع لارادة الاحتلال.

وأضاف الشيخ في تغريدة له، في حسابه على موقع "تويتر": نتمنى خلق حالة اجماع وطني فلسطيني في حماية اسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم . انهم فخر مجدنا وعزنا الوطني.

أسرى محررون يطالبون البنوك بالتراجع عن إغلاق الحسابات

من جانبهم، حذر أسرى محررون في بيان لهم كافة البنوك من الخضوع لإملاءات الاحتلال، مطالبين بالتراجع عن هذه الإجراءات والوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم.

وقال القيادي في حركة حماس ووزير التربية والتعليم السابق ناصر الدين الشاعر قال إن تعطيل البنوك لرواتب الأسرى يعيد إلى الواجهة قضية قطع السلطة لرواتب عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال والمحررين والعشرات من نواب المجلس التشريعي.

وأكد الشاعر أن الأسرى والمحررين والنواب المقطوعة رواتبهم منذ زمن بشر يستحقون الحياة مع عائلاتهم، مطالباً السلطة بإعادة رواتبهم والإيفاء بالعهود وإعادة الحقوق إلى أهلها.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس جمال الطويل إن تضحيات الأسرى والشهداء تستدعي وقفة رسمية وشعبية لحماية مستحقاتهم، مطالباً بعدم الخضوع لأوامر الاحتلال.

"على السلطة ألا تدفن رأسها في الرمل"

في مقابل موجة التحريض على استهداف البنوك، طالب أسرى محررون ومحامون السلطة ومنظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها، وعدم ترك البنوك وحدها في مواجهة ضغوطات الاحتلال، حيث قال الأسير المحرر عصمت منصور إن الظروف السيئة شاءت أن تكون البنوك هي الخندق الاول في مواجهة الهجمة الاحتلالية الجديدة ضد الاسرى ومخصصاتهم ومخصصات عائلاتهم.

وأضاف أن "المطلوب من البنوك أن تتحمل المسؤولية مهما كان الثمن إن لم يكن لأسباب وطنية وضميرية فعلى الاقل تجاه عملائها الذين استفادت منهم ومن ايداعاتهم لعقود طويلة".

وطالب منصور السلطة بتحمل مسؤولياتها في ذلك، قائلاً: القضية لا تبدأ ولا تنتهي بالبنوك بل من السلطة والتي عليها هي الاخرى الا تدفن رأسها في الرمل لأن المعركة ليست مع البنوك، بل مع الاحتلال، وعليها ان تخاطب البنوك بخطاب منطقي يحمي مصالحها وان تقدم لهذه البنوك غطاء سياسي ومالي وقانوني.

وأضاف: اذا كانت السلطة عاجزة عن هذا وعن اقتطاع اموال المقاصة قبلها وعن وقف الاستيطان وعن وعن وعن ...فالأولى ان تعيد النظر في مسألة وجودها لانها عندما تتأخر عن هذه المعارك وتتنحى جانباً،تكون عملياً قد اصبحت مكرسة لخدمة قلة قليلة فقط.

أما المحامي أنس الكسواني فقد كتب على صفحته في "فيسبوك"، "أنا اكثر واحد بكره سيطرة البنوك على اقتصاد البلد، لكن بخصوص موضوع حسابات الاسرى وطلب البنوك الاردنية العاملة في فلسطين من الاسرى او اهلهم او ذوي الشهداء إغلاق حساباتهم البنكية فأنا اتفهم موقفهم بالكامل،، البنوك العاملة في فلسطين سواء الاردنية او المحلية او البنك العقاري المصري جميعها غير محصنة من المقاضاة أمام المحاكم الاسرائيلية والأمريكية، وبمبالغ قد تكسر البنوك وتؤدي لإفلاسها، والنظام المالي العالمي يربط حركة الأموال العالمية بالبنوك الامريكية والقوانين الامريكية".

وأضاف الكسواني "يعني اذا مش قادرين نوفر شبكة أمان للبنوك من المقاضاة الكيدية في اسرائيل او امريكا ونتائجها الوخيمة، نوجه اللوم والعتب والمطالبات للسلطة الي قبلت يكون نظامها المالي بالكامل تحت سيطرة الاحتلال مش للبنوك الي بنطالبها تواجه امريكا واسرائيل".