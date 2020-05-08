الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء ودولة الاحتلال تعارض

وطن: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب القوات الأمريكية من قوام القوة متعددة الجنسيات، والمراقبين الأمريكيين في سيناء.



وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن السحب المحتمل سيأتي في إطار تقليص النفقات العسكرية، وأن إسبر يعتقد أن انتشار القوات في سيناء "ليس جديرا" بتكلفته والخطر الذي يتعرض له العسكريون في تلك المنطقة.



ويشير التقرير إلى أن دولة الاحتلال والخارجية الأمريكية تعارضان سحب القوات الأمريكية من سيناء.



وأضاف التقرير أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي تحدث مع نظيره الأمريكي مارك ميلي قبل فترة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات بينهما.



يذكر أن القوة تم تأسيسها في عام 1981 لمراقبة السلام بين مصر ودولة الاحتلال بعد اتفاق كامب ديفيد ويبلغ عدد أفرادها نحو 1100 شخص، بينهم أكثر من 400 عسكري أمريكي.



وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مشاركتها في القوة الدولية في سيناء عام 2016.



وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات عديدة من قبل مسلحين، استهدفت قوات الأمن المصرية.



المصدر: روسيا اليوم