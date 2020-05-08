حمدي فرّاج يكتب لـوطن: ردا على المنظمة .. "إذا" اداة شرط مستقبلي سيصبح ماضيا

قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاخير ، والذي يمكن ان نطلق عليه "اجتماع الكورونا" ، اكد على "إذا أُعلن الضم فسننفذ قرارات الوطني والمركزي بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال" ، مع العلم ان هذا القرار القاضي بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال اتخذه المجلس الوطني في جلسته الاخيرة المنعقدة في المقاطعة برام الله في مثل هذه الايام قبل سنتين ، وجاء في منطوقه الحرفي : يكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. و وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

مع ذلك ، أحجمت المنظمة عن تنفيذ تلك القرارات على مدار سنتين ، شهدت الاعلان عن شق الصفقة الاقتصادي في المؤتمر الذي استضاقته البحرين اواخر حزيران 2019 والاعلان الرسمي عن بنود صفقة القرن في البيت الابيض بحضور نتنياهو وغانتس قبل حوالي اربعة اشهر ، استعرضوا فيها الخرائط الجديدة ودولة فلسطين الجديدة "الجبنة السويسرية" ، و قامت القيامة الفلسطينية و العربية والاسلامية الرسمية المقتصرة كما هو مألوف على عقد اجتماعات وقمم واطلاق التوصيفات والاستنكارات والوعود ، دون ان يشكل ذلك الحدث النوعي الاجرامي الحربي مسوغا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي .

لم يكن هناك عمليات"ضم" تشتمل على مستوطنات بحجم المدن في الشمال والوسط والجنوب ، او لشمال البحر الميت او لمناطق الاغوار التي تشكل الحدود الطبيعية والسياسية بين فلسطين والاردن ، كما لم يكن هناك تواريخ محددة للبدء بعمليات الضم التي تحددت مطلع تموز القادم .

لكن الخطأ الاستراتيجي الاخطر الذي سقطت فيه المنظمة اليوم ، هو انها مازالت تراهن على امكانية عدم الضم ، فاستخدمت في بيانها الصحفي اداة الشرط "إذا" ، رغم ادراكها شبه المكتمل ان نتنياهو لم يعد وحده لتنفيذ المشروع ، بل معه اليسار الصهيوني ممثلا بحزب ازرق ابيض ، وهو ما كان يراهن عليه شريحة واسعة من اقطاب هذه القيادة ومعها طلائع واحزاب عربية في الداخل لالحاق الهزيمة بمعسكر نتنياهو .

لا يفصلنا عن تنفيذ "الضم" سوى بضعة أسابيع ، فهل من المعقول ان الضفة ستواجه الضم منفصلة عن القطاع ، هل من المعقول ان فتح تريد ان تواجه وحدها وحماس وحدها ، الا يتطلب اعلان وقف الاتفاقات مع الاحتلال طرق باب الوحدة الوطنية الشاملة شكلا ومضمونا ، بل كسر ذلك الباب كمقدمة حقيقية لصياغة استراتيجية صنع الانتصار ؛ دفن 30 سنة من الضياع والعبث وخلط المفاهيم والفساد والاتجار والفهلوة والفذلكة والانقسام والشرذمة ، واعادة الوهج لكفاح هذا الشعب ونضاله وشهدائه وتضحياته.